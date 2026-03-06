  • Menu
Gold Rate Today : పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్..నేడు స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధరలు

Gold Rate Today
Gold Silver Rates Today 

Highlights

Gold Rate Today : మార్చి 6, 2026న భారత్‌లో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,62,870 గా ఉండగా, వెండి ధర కేజీకి రూ.2.84 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది.

Gold Rate Today : బంగారం అంటే భారతీయులకు ఎప్పటికీ మక్కువనే. అయితే గత కొన్నాళ్లుగా పసిడి ధరలు ఊగిసలాడుతూ సామాన్యులకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటు చేసుకుంటున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడటం, ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతల వల్ల బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా నేడు (శుక్రవారం, మార్చి 6, 2026) భారత మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోలిస్తే స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. గడచిన వారం రోజుల్లో ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరినప్పటికీ, నేడు కొంత ఊరట లభించినట్లయింది.

హైదరాబాద్‌తో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు (మార్చి 6, 2026) బంగారం ధరలు స్వల్ప మార్పులతో కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లలోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలలో పసిడి ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,62,870 గా నమోదు కాగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,49,290 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

మరోవైపు తమిళనాడు రాజధాని చెన్నైలో బంగారం ధరలు దేశంలోని ఇతర నగరాల కంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,64,940 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,51,190 గా పలుకుతోంది. స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చుల వ్యత్యాసం వల్ల చెన్నై మార్కెట్‌లో ఎప్పుడూ ధరలు ఇతర ప్రాంతాల కంటే కొంత అదనంగానే ఉంటాయి. పసిడి ప్రియులు కొనుగోలు చేసే ముందు ఆయా నగరాల్లోని తాజా ధరలను గమనించుకోవడం ఉత్తమం.

దేశంలోని ఆర్థిక రాజధాని ముంబైతో పాటు ఐటీ హబ్ బెంగళూరులో కూడా బంగారం ధరలు హైదరాబాద్ తరహాలోనే ఉన్నాయి. ఈ రెండు నగరాల్లోనూ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,62,870 గాను, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,49,290 గాను కొనసాగుతోంది. ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీ విషయానికి వస్తే, అక్కడ ధరలు స్వల్పంగా భిన్నంగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,63,020 పలుకుతుండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,49,440 వద్ద ఉంది. మొత్తంమీద చూస్తే, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల గత కొద్దిరోజులుగా బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి.

బంగారం దారిలోనే వెండి కూడా నేడు కొంత తగ్గుదల నమోదు చేసింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.2,84,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంటే గ్రాము వెండి ధర రూ.284.90 గా ఉంది. హైదరాబాద్, చెన్నై వంటి నగరాల్లో స్థానిక పన్నుల కారణంగా వెండి ధర కేజీకి రూ. 2,94,900 వరకు పలుకుతోంది. ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించి కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపినప్పుడు ధరలు పెరుగుతాయని, ప్రస్తుతం లాభాల స్వీకరణ వల్ల రేట్లు కొంత తగ్గాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

