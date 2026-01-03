Gold- Silver Rates Today: జోరుపెంచిన బంగారం -వెండి.. జనవరి 3వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Gold- Silver Rates Today: గత ఏడాది చివర్లో భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నాయి. ఈ ఏడాది వరుసగా రెండో రోజూ ధరల్లో పెరుగుదల నమోదవడం పెట్టుబడిదారుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల కోతపై అంచనాలు, అలాగే భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు పసిడి, వెండికి డిమాండ్ను గణనీయంగా పెంచుతున్నాయి.
శనివారం (జనవరి 3) ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం స్పాట్ ధర నిన్నటితో పోలిస్తే సుమారు రూ.1,150 పెరిగి రూ.1,36,210కు చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,060 పెరిగి రూ.1,24,860 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు ఇది స్వల్ప ఆందోళన కలిగించే అంశంగా మారింది.
వెండి ధరల్లో అయితే మరింత భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. నిన్నటితో పోలిస్తే సుమారు రూ.4,100 పెరిగి కిలో వెండి ధర రూ.2,42,100 వద్ద స్థిరపడింది. పరిశ్రమల డిమాండ్, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ వెండికి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్లో కూడా పసిడి, వెండి ధరలు ఎగబాకాయి. ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ (10 గ్రాములు) ధర సుమారు 0.27 శాతం పెరిగి రూ.1,36,173కు చేరింది. మార్చి వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర కిలోకు దాదాపు రూ.9,000 పెరిగి రూ.2,35,873 వద్ద స్థిరపడింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ బంగారం, వెండి ధరలు బలంగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఔన్స్ గోల్డ్ స్పాట్ ధర 4,332 డాలర్లు, వెండి ధర 72 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. డాలర్ సూచీ కదలికలు, మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతలు ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ప్రధాన నగరాల్లో చూస్తే చెన్నైలో బంగారం ధరలు అత్యధికంగా ఉండగా, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో దాదాపు సమానంగా కొనసాగుతున్నాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు ఇదే విధంగా కొనసాగితే రానున్న రోజుల్లోనూ బంగారం ధరలు స్థిరంగా లేదా స్వల్పంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.