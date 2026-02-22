Gold Price Today : పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్.. భారీగా పెరిగిన వెండి, నిలకడగా బంగారం ధర
Gold Price Today : గత కొద్దిరోజులుగా పసిడి ప్రియులను ఊరిస్తూ, తగ్గుతూ వచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు మళ్ళీ చకచక పైకి కదిలాయి. నిన్నటి భారీ పెరుగుదల తర్వాత, ఈరోజు అంటే ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 22, 2026) బులియన్ మార్కెట్లో ధరలు నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో డిమాండ్ పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావంతో దేశీయంగా ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరువలో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ట్రెండ్ గమనిస్తే.. తులం బంగారం ధర రెండు లక్షల మార్కును, కిలో వెండి నాలుగు లక్షల మైలురాయిని తాకేలా కనిపిస్తున్నాయి.
బులియన్ మార్కెట్ లెక్కల ప్రకారం.. నేటి తాజా ధరల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,59,280 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,46,000 వద్ద ఉండగా, 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,19,460 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పసిడితో పాటే వెండి ధరలు కూడా భారీ స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దేశంలో కిలో వెండి ధర రూ.2,75,000 వద్ద నిలకడగా కొనసాగుతోంది.
ప్రధాన నగరాల వారీగా ధరలను పరిశీలిస్తే, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,59,280 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,46,000 వద్ద ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ధరలు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,59,430, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,46,150 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇక చెన్నైలో ఎప్పుడూ ధరలు కాస్త అదనంగానే ఉంటాయి, అక్కడ 24 క్యారెట్ల ధర రూ.1,60,150 గా ఉంటే, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,46,800 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. ముంబై, బెంగళూరు నగరాల్లో హైదరాబాద్ తరహాలోనే ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి.
వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, గతంలో కిలో వెండి రూ.4 లక్షల దిశగా పరుగులు తీసినా, ప్రస్తుతం ధర కాస్త దిగివచ్చింది. ఢిల్లీ, ముంబై, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,75,000 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అయితే స్థానిక పన్నుల కారణంగా చెన్నైలో వెండి ధర రూ.2,90,000 వరకు పలుకుతోంది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో డాలర్ విలువలో మార్పులు, ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఎంచుకోవడం వంటి కారణాల వల్ల ఈ స్థాయిలో ధరల పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. నగలు కొనుగోలు చేసేవారు పైన పేర్కొన్న ధరలకు అదనంగా 3 శాతం జీఎస్టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని గమనించాలి.