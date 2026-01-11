Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు బిగ్ షాక్.. నేటి బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Gold Rate Today: బంగారం ధరలు వరుసగా కొత్త గరిష్టాలను తాకుతూ పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. అదే సమయంలో వెండి ధరలు కూడా అదే ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి కారణంగా పెట్టుబడిదారులు భద్రమైన ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం, వెండి వంటి విలువైన లోహాలపై డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. అంతేకాదు, అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి బలహీనపడటం కూడా ఈ లోహాల ధరలు పెరగడానికి ఒక ప్రధాన కారణంగా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 11 ఉదయం 6:30 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర రూ. 1,40,460గా నమోదైంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర రూ. 1,28,750కి చేరింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పరిస్థితి కూడా ఇదే తరహాలో ఉంది. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర రూ. 1,40,610గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర రూ. 1,28,900గా నమోదైంది.
ముంబైతో పాటు విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో కూడా బంగారం ధరలు దాదాపు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. ముంబైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం పది గ్రాములకు రూ. 1,40,460 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,28,750గా ఉంది. విజయవాడలో కూడా అదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఇక వెండి విషయానికి వస్తే, దాని ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగాయి. పరిశ్రమల అవసరాలు, పెట్టుబడి డిమాండ్ రెండూ పెరగడంతో వెండిపై కూడా కొనుగోలుదారుల ఆసక్తి ఎక్కువైంది. ఈ పరిణామాలన్నింటిని గమనిస్తే, సమీప కాలంలో కూడా బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ ధోరణులను జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ, దీర్ఘకాల లక్ష్యాలతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరమని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.