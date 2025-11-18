Gold Rates Today: గోల్డెన్ న్యూస్! భారీగా పడిపోయిన బంగారం–వెండి ధరలు… 10 గ్రాముల రేటు ఇదిగో
మంగళవారం ఉదయం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో వినియోగదారులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చాయి.
మంగళవారం ఉదయం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో వినియోగదారులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చాయి. బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,740 తగ్గగా, వెండి కిలోపై ధర దాదాపు రూ.5,000 మేర పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో పసిడి, వెండి ధరలు ఇంకాస్త తగ్గే అవకాశం ఉందని బులియన్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇటీవలి కాలంలో బంగారం, వెండి ధరలు అస్తవ్యస్తంగా మారుతూ ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం లక్షా 30 వేల మార్క్ను దాటి పరుగులు పెట్టిన బంగారం ధరలు తర్వాత ఒక్కసారిగా తగ్గాయి. ఒక దశలో రూ.10,000 వరకూ పడిపోయాయి. తర్వాత మళ్లీ పెరిగినా, గత నాలుగు రోజులుగా మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే బంగారం పై రూ.2,000 వరకు తగ్గడం గమనార్హం.
తాజాగా నవంబర్ 18, 2025 (మంగళవారం) ఉదయం నమోదైన ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
దేశీయ మార్కెట్లో తాజా బంగారం, వెండి ధరలు
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు)
రూ.1,740 తగ్గి రూ.1,23,660
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు)
రూ.1,600 తగ్గి రూ.1,13,350
వెండి (కిలో)
రూ.5,000 తగ్గి రూ.1,62,000
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు
హైదరాబాద్:
24K గోల్డ్ (10గ్రా): రూ.1,23,660
22K గోల్డ్ (10గ్రా): రూ.1,13,350
వెండి (కిలో): రూ.1,70,000
విజయవాడ & విశాఖపట్నం:
24K గోల్డ్ (10గ్రా): రూ.1,23,660
22K గోల్డ్ (10గ్రా): రూ.1,13,350
వెండి (కిలో): రూ.1,70,000
ఎందుకు ప్రతి నగరంలో ధరలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి?
బంగారం, వెండి ధరలు ప్రతి నగరంలో ఒకేలా ఉండవు. స్థానిక డిమాండ్, సరఫరా, రాష్ట్ర పన్నులు, మార్కెట్ పరిస్థితులు వంటి అంశాల ప్రభావంతో ధరల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. అందుకే ప్రతి ప్రధాన నగరంలో రేట్లు తేడాలు కనిపిస్తా