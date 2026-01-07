  • Menu
Gold Rate: పాకిస్తాన్‌లో గ్రాము బంగారం ధర ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు..!!

Highlights

Gold Rates in Pakinstan: మనదేశంలో బంగారం ధరలు రోజురోజుకు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒక గ్రాము బంగారం కొనాలంటే సుమారు రూ.14,000 వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక తులం బంగారంతో ఒక చిన్న ఆభరణం తయారు చేయాలంటే కనీసం 2 లక్షల రూపాయల వరకు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఈ ధరలు సామాన్య ప్రజలకు భారంగా మారుతున్నప్పటికీ, భారతదేశంలో బంగారం పట్ల ఉన్న సంప్రదాయ అభిమానం వల్ల ఇప్పటికీ కొనుగోళ్లు పూర్తిగా ఆగిపోలేదు.

అయితే మన పొరుగుదేశమైన పాకిస్తాన్‌లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. అక్కడ బంగారం ధరలు గత కొంతకాలంగా వేగంగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ పెరుగుదల కారణంగా సాధారణ ప్రజలకు బంగారం కొనడం దాదాపు అసాధ్యంగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు పెళ్లిళ్లు, పండుగలు వస్తే తప్పనిసరిగా బంగారం కొనేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా కొనుగోలు చేసే వారి సంఖ్య చాలా తగ్గిపోయింది. గతంతో పోలిస్తే చరిత్రలోనే అత్యధిక బంగారం ధరలను పాకిస్తాన్ ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటోంది.

బంగారం ధరలు ఇంతగా పెరగడంతో అక్కడి నగల వ్యాపారులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దుకాణాల్లో సరుకులు ఉన్నప్పటికీ, కొనుగోలుదారులు లేక వ్యాపారం నిశ్చలంగా మారిపోయింది. ధరలు సామాన్యుల పరిధిని దాటి పోవడంతో పేద మరియు మధ్యతరగతి ప్రజలు బంగారం వైపు చూసే ధైర్యం కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

పాకిస్తాన్‌లో గ్రాము బంగారం ధర ఎంత?

మనదేశంలో ఒక గ్రాము బంగారం ధర సుమారు రూ.14,000గా ఉంటే, పాకిస్తాన్‌లో అదే గ్రాము బంగారం కోసం సుమారు రూ.40,000 వరకు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. అంటే భారతదేశంతో పోలిస్తే అక్కడ బంగారం ధరలు దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. భారత్‌లో కూడా ధరలు పెరుగుతున్నప్పటికీ, స్థిరమైన ఆర్థిక పరిస్థితులు కొంతవరకు ఈ పెరుగుదలను నియంత్రిస్తున్నాయి. కానీ పాకిస్తాన్‌లో అలాంటి ఆర్థిక స్థిరత్వం కనిపించడం లేదు.

పాకిస్తాన్ రూపాయి విలువ తీవ్రంగా పడిపోవడం బంగారం ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగా మారింది. కరెన్సీ బలహీనపడటంతో దిగుమతులపై ఆధారపడే బంగారం ధరలు అక్కడ విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. భారత్‌లో రూపాయి విలువ కొంతవరకు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నందువల్ల, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగినా దేశీయ మార్కెట్లో నియంత్రణ సాధ్యమవుతోంది. కానీ పాకిస్తాన్‌లో ఈ నియంత్రణ పూర్తిగా కోల్పోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

