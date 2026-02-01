  • Menu
Gold Rate Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్..భారీగా తగ్గిన పసిడి, వెండి ధరలు

Highlights

బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్..భారీగా తగ్గిన పసిడి, వెండి ధరలు

Gold Rate Today : ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలకు ఒక్కసారిగా బ్రేకులు పడ్డాయి. గత కొద్దిరోజులుగా సామాన్యుడికి చుక్కలు చూపించిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు మెల్లగా దిగివస్తున్నాయి. ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ స్థాయి నుంచి ధరలు కుప్పకూలడం ఇప్పుడు మార్కెట్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ముఖ్యంగా ఆదివారం ధరలు స్థిరంగా ఉండటంతో కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరట లభించినట్లయింది. ఇటీవలి కాలంలో బంగారం ధరలు సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు, డాలర్ విలువలో మార్పులు పసిడి ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. అయితే, గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఈ తగ్గుదల వెనుక అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఇన్వెస్టర్ల ధోరణిలో మార్పులు ఉన్నట్లు నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఆదివారం నాడు ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతుండటంతో, వివాహాది శుభకార్యాల కోసం బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా కనిపిస్తోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,60,580 వద్ద కొనసాగుతుండగా, ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,47,200 వద్ద ట్రేడవుతోంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ధరలు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,60,730 పలుకుతోంది. ఇక చెన్నైలో అత్యధికంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,62,550 వద్ద ట్రేడవుతుండటం గమనార్హం.

వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, వెండి కూడా గరిష్ట స్థాయిల నుంచి కాస్త దిగివచ్చింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, చెన్నైలలో కిలో వెండి ధర రూ.3,20,000 వద్ద ఉంది. అయితే ఢిల్లీ, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో మాత్రం కిలో వెండి రూ.3,50,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి ధరల్లో ఈ వ్యత్యాసం స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చుల వల్ల ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ధరలు మరింత తగ్గుతాయా లేదా మళ్లీ పెరుగుతాయా అన్నది రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ తీసుకునే నిర్ణయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

