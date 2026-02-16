Gold Price Today : పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఊరట.. పసిడి పరుగుకు బ్రేక్..నిలకడగా బంగారం, వెండి ధరలు
Gold Price Today : బంగారం అంటే కేవలం అలంకరణ మాత్రమే కాదు, మన భారతీయ కుటుంబాల్లో అదొక సెంటిమెంట్.. ఆపద కాలంలో ఆదుకునే గొప్ప పెట్టుబడి. అందుకే గృహిణులు, ఇన్వెస్టర్లు రోజూ ఉదయాన్నే చూసేది ఆకాశాన్ని కాదు, పసిడి ధరలనే. ఫిబ్రవరి 16, 2026 నాటికి మార్కెట్ గణాంకాల ప్రకారం బంగారం ధరలు భారీ స్థిరత్వం దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. గడిచిన వారం రోజుల్లో కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, నేడు పసిడి ధరలు నిలకడగా కొనసాగుతుండటం కొనుగోలుదారులకు కాస్త ఊరటనిచ్చే విషయమే. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో నగల దుకాణాలు ఇప్పటికే కస్టమర్లతో సందడిగా మారాయి.
తెలంగాణ రాజధాని భాగ్యనగరంలో నేడు పసిడి ధరలు మార్పు లేకుండా నిలకడగా ఉన్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే మార్కెట్లో పెద్దగా వ్యత్యాసం కనిపించడం లేదు. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,44,600 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఇక అత్యంత స్వచ్ఛమైన 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,57,750 వద్ద కొనసాగుతోంది. నిన్నటి ముగింపు ధరలతో పోలిస్తే నేడు మార్కెట్లో జీరో పర్సెంట్ మార్పు నమోదైంది. అంటే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఒక రకంగా మంచి సమయమనే చెప్పాలి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కూడా హైదరాబాద్ తరహాలోనే ధరలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,57,750 గా ఉండగా, గుంటూరు మార్కెట్లో మాత్రం స్వల్ప వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. గుంటూరులో 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన పసిడి రూ.1,56,780 వద్ద విక్రయించబడుతోంది. సాధారణంగా స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చుల వల్ల నగరాల మధ్య ఈ స్వల్ప తేడాలు కనిపిస్తుంటాయి. అయితే, మేకింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ కలుపుకుంటే ఈ ధరలు తులం మీద మరో రూ.5 వేల నుంచి రూ.8 వేల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా ప్రస్తుతం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. వెండి ధర కేజీకి దాదాపు రూ.2,80,000 మార్క్ వద్ద ఊగిసలాడుతోంది. జనవరి నెలలో ఏకంగా రూ.4 లక్షల మార్కును తాకిన వెండి, ఫిబ్రవరిలో భారీగా తగ్గి ప్రస్తుతం ఒక పరిధిలో కదులుతోంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు వెండి ఒక మంచి ఆప్షన్గా కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ స్థిరంగా ఉండటం, భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితుల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం బులియన్ మార్కెట్లో ఈ ప్రశాంతత నెలకొంది.