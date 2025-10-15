  • Menu
Gold Rate Today: బంగారం షాక్ తులం రూ.1.29 లక్షలు!

Highlights

బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి నేడు హైదరాబాద్‌లో తులం రూ.1.29 లక్షలు

దేశంలో బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ కొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తున్నాయి. గత 10 రోజులుగా ఈ పెరుగుదల కొనసాగుతోంది. పసిడి ప్రియులకు ఊపిరి ఆడనంతగా ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

నేటి బంగారం ధరలు (అక్టోబర్ 15, 2025):

బులియన్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర నేడు రూ.540 పెరిగి రూ.1,28,890కి చేరింది.

22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.500 పెరిగి రూ.1,18,150 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

దీని ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల 1 గ్రాము ధర రూ.12,889; 22 క్యారెట్ల 1 గ్రాము ధర రూ.11,815గా నమోదైంది.

హైదరాబాద్‌లో ధరలు:

హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల (తులం) పసిడి ధర రూ.1,28,890గా ఉంది.

22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,18,150 వద్ద కొనసాగుతోంది.

పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపడం, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు బంగారం డిమాండ్‌ను భారీగా పెంచుతున్నాయని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ పెరుగుదల భవిష్యత్తులో కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

వెండి ధరలు కూడా భారీగా జంప్:

బంగారంతో పాటు వెండి ధరలు కూడా గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. గత 10 రోజులుగా సిల్వర్ ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి.

బులియన్ మార్కెట్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.1,000 పెరిగి రూ.1,90,000గా ట్రేడ్ అవుతోంది.

హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.2,07,000కి చేరింది.

ఈ ధరల పెరుగుదల సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలకు బంగారం, వెండి కొనుగోలును మరింత భారంగా మార్చింది.

