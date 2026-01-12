  • Menu
Gold Rate Today: పండగపూట పసిడి ప్రియులకు తీపి కబురు..తగ్గిన బంగారం ధర..నేటి ధరలు ఇవే..!
Gold Rate Today: గత కొన్ని రోజులుగా నిరంతరంగా పెరుగుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం స్వల్పంగా వెనక్కి తగ్గాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులను ఇంకా సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు నడిపిస్తున్నప్పటికీ, లాభాల స్వీకరణ కారణంగా ధరల్లో చిన్న స్థాయి తగ్గుదల కనిపించింది. అయినప్పటికీ బంగారం, వెండిపై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి మాత్రం తగ్గలేదని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి బలహీనపడటం కూడా పసిడి, వెండిపై డిమాండ్ కొనసాగడానికి ఒక కారణంగా మారింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో పాటు దేశీయ కరెన్సీ పరిస్థితులు కలిసి బులియన్ మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.జనవరి 12 ఉదయం 6:30 గంటల సమయంలో నమోదైన ధరల ప్రకారం, హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,40,450 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,28,740గా ఉంది. ఈ ధరలు గతంతో పోలిస్తే స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, మొత్తం మీద ఇంకా అధిక స్థాయిలోనే ఉన్నాయి.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మార్కెట్‌లో పసిడి ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,40,600గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,28,890గా నమోదైంది. మరోవైపు వెండి ధరల్లో కూడా స్వల్ప సవరణ కనిపించింది. కిలో వెండి ధరలో సుమారు రూ.100 మేర తగ్గుదల నమోదైనట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ ధోరణులు, డాలర్ విలువ మార్పులు వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లోనూ బంగారం ధరలు దాదాపు సమానంగా ఉన్నాయి. విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ.1,40,450కి, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,28,740కి లభిస్తోంది. ముంబైలో కూడా ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, బంగారం–వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గినా, మార్కెట్లో అనిశ్చిత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఎగబాకే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

