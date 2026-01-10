  • Menu
Gold Rate Today: ట్రంప్ నిర్ణయం.. పెరిగిన బంగారం వెండి ధరలు..!!

Gold Rate Today: ట్రంప్ నిర్ణయం.. పెరిగిన బంగారం వెండి ధరలు..!!

Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితుల ప్రభావంతో బంగారం ధరలు శనివారం కూడా పెరుగుదల దిశగా కదిలాయి. గత కొన్ని రోజులుగా వరుసగా పెరుగుతున్న పసిడి ధరలు ఇవాళ స్వల్పంగా ఎగబాకినట్లు కనిపించాయి. మరోవైపు వెండి ధర మాత్రం కొద్దిగా తగ్గి పెట్టుబడిదారులకు స్వల్ప ఉపశమనం ఇచ్చింది. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య పరిణామాలు కొనసాగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు తమ సంపదను సురక్షితంగా ఉంచుకునేందుకు బంగారం, వెండిలాంటి విలువైన లోహాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అదే సమయంలో డాలర్‌తో పోలిస్తే భారత రూపాయి బలహీనపడటం కూడా బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతోంది. రూపాయి విలువ తగ్గినప్పుడు దిగుమతి అయ్యే బంగారం ఖర్చు పెరుగుతుంది. దీని ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్ ధరలపై నేరుగా పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం ఉదయం జనవరి 10న ఉదయం 6:30 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,39,320గా నమోదైంది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,27,710 వద్ద ట్రేడైంది.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా బంగారం ధరలు ఇదే ధోరణిలో కొనసాగాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,39,470కు చేరగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాములకు రూ. 1,27,860గా ఉంది. వాణిజ్య రాజధాని ముంబైలో హైదరాబాద్‌కు సమానంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,39,320గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,27,710గా కొనసాగింది. విజయవాడ మార్కెట్లో కూడా ఇదే ధరలు నమోదయ్యాయి.

ఇక వెండి ధర విషయానికి వస్తే, నిన్నటితో పోలిస్తే శనివారం కిలోకు సుమారు రూ. 100 మేర తగ్గింది. అయితే అంతర్జాతీయ పరిణామాలను బట్టి వెండి ధరల్లో కూడా ఎప్పుడైనా మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నంత వరకు బంగారం ధరలు బలంగా కొనసాగవచ్చని నిపుణుల అభిప్రాయం.

