Gold Rate Today: షాకిస్తున్న బంగారం ధరలు.. 24 క్యారెట్ల తులం రూ. 1.41 లక్షలు! అయితే త్వరలోనే భారీగా పడిపోయే ఛాన్స్?
Highlights
బంగారం ధరలు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నాయి. బుధవారం నాటి మార్కెట్ అప్డేట్స్ ప్రకారం పసిడి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. అయితే, ఇన్వెస్టర్లకు నిపుణులు ఒక కీలక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నారు. అవేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
నేడు జనవరి 7, 2026 బుధవారం నాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావం పసిడిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
నేటి మార్కెట్ ధరలు (జనవరి 7, 2026):
ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
- అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు: అమెరికా వెనిజులా అధ్యక్షుడిని అరెస్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ అనిశ్చితి నెలకొంది. దీంతో సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
- గ్లోబల్ మార్కెట్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర ఏకంగా 4,493 డాలర్లకు చేరింది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే 100 డాలర్ల వరకు పెరగడం గమనార్హం.
- డాలర్ బలహీనత: డాలర్ విలువ తగ్గడం, 2026లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు పసిడికి రెక్కలు ఇచ్చాయి.
త్వరలోనే భారీ పతనం? నిపుణుల హెచ్చరిక!
బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, త్వరలోనే భారీ కరెక్షన్ (తగ్గుదల) వచ్చే అవకాశం ఉందని టెక్నికల్ అనలిస్టులు అంచనా వేస్తున్నారు. అందుకు కారణాలు ఇవే:
- ఓవర్ బాట్ జోన్ (Overbought Zone): రిలేటివ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (RSI) ప్రస్తుతం 75-80 మధ్య ఉంది. సాధారణంగా RSI 70 దాటితే అది 'ఓవర్ బాట్' జోన్ కిందకు వస్తుంది. అంటే వాస్తవ డిమాండ్ కంటే ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేశారు, కాబట్టి ఏ క్షణమైనా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగి ధరలు పడిపోవచ్చు.
- పారాబోలిక్ రైజ్: 2024 చివరి నుంచి 2026 ప్రారంభం వరకు ధరలు స్ట్రెయిట్ లైన్లో పెరిగాయి. దీనిని టెక్నికల్ భాషలో 'పారాబోలిక్ రైజ్' అంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ధరలు ఒక్కసారిగా 10 నుంచి 25 శాతం వరకు పడిపోయే అవకాశం ఉంటుందని UBS మెటల్స్ స్ట్రాటజిస్ట్ సైమన్ వైట్ పేర్కొన్నారు.
- మూవింగ్ యావరేజ్: ప్రస్తుతం బంగారం 200 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ కంటే చాలా ఎక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది. మార్కెట్ సైకిల్ ప్రకారం ఇప్పుడు కరెక్షన్ వచ్చే సమయం ఆసన్నమైందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ముగింపు:
బంగారం కొనాలనుకునే వారు ప్రస్తుత గరిష్ట ధరల వద్ద కొంచెం వేచి చూడటం ఉత్తమమని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. టెక్నికల్ కరెక్షన్ మొదలైతే ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
