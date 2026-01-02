Gold Rate Today Jan 2, 2026: భారీగా దిగివచ్చిన బంగారం ధర.. తులం పసిడిపై రూ. 2,000 వరకు కోత.. నేటి రేట్లు ఇవే!
జనవరి 2, 2026 బంగారం తాజా ధరలు. 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,37,320 మరియు 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,24,200 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి కిలో రూ. 2.36 లక్షలకు తగ్గింది.
కొత్త ఏడాది ఆరంభంలోనే పసిడి ప్రియులకు ఊరట లభించింది. గత ఏడాది ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన బంగారం ధరలు, 2026 రెండో రోజైన శుక్రవారం నాడు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు (Profit Booking) మొగ్గు చూపడంతో దేశీయ మార్కెట్లోనూ దాని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
నేటి బంగారం ధరలు (జనవరి 2, 2026):
ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల వల్ల మారుతుండవచ్చు. దీనికి జీఎస్టీ (GST) మరియు మేకింగ్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి.
వెండి ధర కూడా డౌన్!
బంగారంతో పాటు వెండి కూడా ఇన్వెస్టర్లకు ఊరటనిచ్చింది. గతంలో కిలో రూ. 2.50 లక్షల మార్కును తాకిన వెండి, నేడు భారీగా తగ్గి రూ. 2,36,498 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
- ప్రాఫిట్ బుకింగ్: గత ఏడాది బంగారం ఏకంగా 70% మేర లాభాలను ఇవ్వడంతో, కొత్త ఏడాది ప్రారంభంలో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను నగదు రూపంలోకి మార్చుకుంటున్నారు.
- అంతర్జాతీయ మార్కెట్: అంతర్జాతీయంగా స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక ఔన్స్కు 4,550 డాలర్ల నుంచి 4,339 డాలర్లకు (దాదాపు $200 తగ్గుదల) పడిపోయింది.
- డాలర్ ప్రభావం: డాలర్ విలువలో స్వల్ప మార్పులు కూడా పసిడి ధరలు తగ్గడానికి ఒక కారణంగా విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
భవిష్యత్తులో ధరలు ఎలా ఉండొచ్చు?
ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గినప్పటికీ, 2026 సంవత్సరం మొత్తం బంగారంపై 'బుల్లిష్' (Bullish) ధోరణే ఉంటుందని బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తే, బంగారం ధర మళ్లీ రికార్డు స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది.