Gold Rate Today: భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. నేడు తులం బంగారం రేటు ఎంతంటే?
పసిడి ప్రేమికులకు గుడ్ న్యూస్! రికార్డు స్థాయిల నుంచి దిగివస్తున్న బంగారం ధరలు. నేడు (జనవరి 3) 22 క్యారెట్లు మరియు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు ఎంత ఉన్నాయో ఇక్కడ చూడండి.
గత కొంతకాలంగా ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు సామాన్యులకు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి. జనవరి 3, శనివారం నాడు దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల వల్ల ధరలు దిగివస్తున్నాయి.
నేటి బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు (జనవరి 3, 2026):
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ధరలను పరిశీలిస్తే.. ఆల్ టైమ్ హై రికార్డుల నుంచి పసిడి నెమ్మదిగా కిందకు దిగుతోంది.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
గత వారం తులం బంగారం ధర దాదాపు ₹ 1.45 లక్షల రికార్డు స్థాయిని తాకింది. అయితే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ (లాభాల స్వీకరణ) చేసుకోవడంతో ధరలు తగ్గుతున్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4550 డాలర్ల నుంచి 4300 డాలర్లకు పడిపోవడం దేశీయ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపింది.
అమ్మకాలు లేక వెలవెలబోతున్న దుకాణాలు:
బంగారం ధరలు లక్షన్నరకు చేరువ కావడంతో సామాన్యులు ఆభరణాలు కొనడానికి వెనుకాడుతున్నారు. దీంతో రీటైల్ మార్కెట్లో అమ్మకాలు భారీగా తగ్గాయని నగల వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రేట్లు తగ్గుతున్న క్రమంలో కొనుగోళ్లు మళ్లీ పుంజుకుంటాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
వెండి పరిస్థితి ఏమిటి?
బంగారంతో పాటు వెండి కూడా ఆల్ టైమ్ రికార్డు స్థాయి నుంచి స్వల్పంగా తగ్గింది. అయినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా వెండికి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో ధరలు ఇంకా రికార్డు స్థాయికి చేరువలోనే కొనసాగుతున్నాయి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు సమాచారం కోసం మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ (GST), తయారీ కూలి (Making Charges) అదనంగా ఉంటాయి. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ సమీప జ్యువెలరీ షోరూమ్ని సంప్రదించండి.