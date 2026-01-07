Gold Rate Today: స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం ధరలు.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి ధరలు ఇవే..!!
Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా పెరుగుతున్న క్రమంలో బుధవారం కూడా స్వల్ప లాభాలను నమోదు చేశాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అస్థిరతలు పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రమాదం తక్కువగా ఉండే ఆస్తులైన బంగారం, వెండిపై పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వారు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఫలితంగా ఈ లోహాలపై డిమాండ్ తగ్గకుండా కొనసాగుతోంది. అంతేకాదు, అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి విలువ పడిపోవడం కూడా పసిడి, వెండి ధరలను పైకి నెట్టే అంశంగా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 7వ తేదీ ఉదయం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కొత్త గరిష్ఠాలకు చేరాయి. ఉదయం 6:30 గంటల సమయానికి నగరంలో 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,38,830గా నమోదైంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,27,260 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. రోజురోజుకు ధరలు పెరుగుతుండటంతో పసిడి కొనుగోలు చేసే వినియోగదారుల్లో ఆందోళన కనిపిస్తోంది.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మార్కెట్లోనూ ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగుతోంది. అక్కడ 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,38,980గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల గోల్డ్ ధర రూ. 1,27,410గా ఉంది. ప్రధాన నగరాలన్నింటిలోనూ దాదాపు సమాన ధరలే కొనసాగుతున్నాయి.
వెండి విషయానికొస్తే, అది కూడా బలమైన ప్రదర్శన ఇస్తోంది. నిన్నటితో పోలిస్తే కిలో వెండి ధర రూ. 100 మేర పెరిగింది. పండుగల సీజన్, వివాహాల అవసరాలు, అలాగే పెట్టుబడుల కోసం పెరుగుతున్న ఆసక్తి కారణంగా వెండికి డిమాండ్ పెరుగుతోందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల్లో స్పష్టత వచ్చే వరకు బంగారం, వెండి ధరలు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగడం లేదా మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.