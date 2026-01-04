Gold Rate Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేడు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Rate Today: ఇటీవలి వారాల్లో వేగంగా ఎగబాకిన బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం పెద్దగా మార్పుల్లేకుండా స్థిర స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు పెట్టుబడిదారులను భద్రమైన పెట్టుబడుల వైపు నడిపిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లోనే బంగారానికి డిమాండ్ తగ్గకుండా కొనసాగుతోంది. మరోవైపు డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ బలహీనపడటం కూడా దేశీయంగా పసిడి ధరలు అధికంగా ఉండటానికి ఒక ప్రధాన కారణంగా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో జనవరి 4 నాటి బంగారం ధరలు గమనిస్తే… దేశవ్యాప్తంగా పసిడి రేట్లు దాదాపు ఒకే స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,35,820గా కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,24,500గా ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మాత్రం స్వల్పంగా అధిక ధరలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,35,970గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,24,650గా నమోదైంది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,35,820గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,24,500 వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ముంబైలో కూడా ఇదే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి.
వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, అవి ప్రస్తుతం ఎలాంటి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ, చెన్నై నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,57,000గా ఉండగా, ఢిల్లీలో మాత్రం కొంత తక్కువగా కిలో వెండి ధర రూ. 2,41,000గా కొనసాగుతోంది.
మొత్తంగా చూస్తే, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, కరెన్సీ మార్పులు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతుండటంతో, రాబోయే రోజుల్లోనూ పసిడి ధరలు ఇదే స్థాయిలో కొనసాగుతాయా లేక మరింత పెరుగుతాయా అన్నది మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తిగా మారింది.