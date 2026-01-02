Gold Rate Today: బంగారం-వెండి ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు.. నేడు జనవరి 2వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Rate Today: కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ మందగించింది. జనవరి 1న అనేక దేశాల్లో స్టాక్, కమోడిటీ మార్కెట్లకు సెలవులు ఉండటంతో బంగారం, వెండి ధరల్లో పెద్ద ఎత్తున మార్పులు కనిపించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో భారతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధర స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి ధర మాత్రం స్వల్ప తగ్గుదలతో కొనసాగింది.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం ఉదయం బంగారం ధరలు కొద్దిగా పైకి కదిలాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచిన సమాచారం ప్రకారం, ఉదయం 6.30 గంటల సమయంలో 24 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,35,070గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,23,810గా ట్రేడింగ్ కొనసాగింది. బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉండగా, అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావంతో చిన్నపాటి పెరుగుదల కనిపించింది.
మరోవైపు వెండి ధరల్లో మాత్రం వరుసగా నాలుగో రోజూ తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. నిన్న ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కిలో వెండి ధర స్వల్పంగా తగ్గి రూ.2,37,900 వద్దకు చేరింది. డిమాండ్ మందగించడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో స్థిరత్వం లేకపోవడం వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
గత ఏడాది బంగారం, వెండి పెట్టుబడిదారులకు అద్భుతమైన లాభాలను అందించాయి. 2025లో బంగారం ధర దాదాపు 80 శాతం పెరిగితే, వెండి ధరలు ఏకంగా 150 శాతం వరకు ఎగబాకాయి. ఈ రికార్డు రాబడులతో బులియన్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించింది. కొత్త సంవత్సరం 2026లో కూడా ఇదే ధోరణి కొనసాగుతుందనే అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ను పరిశీలిస్తే, ఔన్స్ బంగారం ధర వచ్చే నెలల్లో 4,500 నుంచి 4,700 డాలర్ల మధ్య కదలాడే అవకాశం ఉందని పలు అంతర్జాతీయ బ్యాంకులు అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర సుమారు 4,353 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, ఔన్స్ వెండి ధర 72 డాలర్ల స్థాయిలో ట్రేడవుతోంది.
ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే, చెన్నైలో 24 క్యారెట్ బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,36,130గా ఉంది. అదే నగరంలో 22 క్యారెట్ ధర రూ.1,24,390గా, 18 క్యారెట్ ధర రూ.1,03,740గా నమోదైంది. ముంబై, కోల్కతా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో 24 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,35,070గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ ధర రూ.1,23,810గా ఉంది. ఈ నగరాల్లో 18 క్యారెట్ బంగారం ధర రూ.1,01,300 వద్ద కొనసాగుతోంది.
న్యూఢిల్లీలో మాత్రం స్వల్పంగా ఎక్కువ ధరలు కనిపించాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,35,220గా, 22 క్యారెట్ రూ.1,23,960గా, 18 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,01,450గా నమోదైంది.