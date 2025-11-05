  • Menu
Today Gold Rate: బంగారం ధరలు పతన దిశగా – మార్కెట్ అంచనాలు ఏమంటున్నాయంటే?

Today Gold Rate: బంగారం ధరలు పతన దిశగా – మార్కెట్ అంచనాలు ఏమంటున్నాయంటే?
Today Gold Rate: బంగారం ధరలు పతన దిశగా – మార్కెట్ అంచనాలు ఏమంటున్నాయంటే?

Highlights

గత రెండు వారాలుగా బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. దాదాపు 7 శాతం మేర పతనం నమోదు కాగా, వెండి ధరలు కూడా భారీగా పడిపోయాయి.

గత రెండు వారాలుగా బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. దాదాపు 7 శాతం మేర పతనం నమోదు కాగా, వెండి ధరలు కూడా భారీగా పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బలపడిన అమెరికన్ డాలర్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ అధికారుల వడ్డీ రేట్లపై వ్యాఖ్యలు, అలాగే చైనా పన్ను ప్రోత్సాహకాలు తొలగించడం వంటి పరిణామాలు ఈ ధోరణికి దారి తీశాయి.

ప్రస్తుత పరిస్థితి:

నవంబర్ 4న ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 99 స్వచ్ఛత బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,200 తగ్గి రూ.1,24,100కి చేరింది. వెండి ధర కూడా కిలోకు రూ.2,500 తగ్గి రూ.1,51,500గా నమోదైంది. అక్టోబర్ 17న బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1.33 లక్షల వరకు ఎగబాకగా, ఆ తర్వాత నుంచి నిరంతరంగా తగ్గుతూ వస్తోంది.

ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) ప్రకారం, అక్టోబర్ 17న స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,29,584గా ఉండగా, 3% GST కలిపి ప్రభావవంతమైన ధర రూ.1,33,471కి చేరింది. ప్రస్తుత రేటుతో పోలిస్తే ఇది రూ.9,300 తగ్గుదలగా (సుమారు 7%) నమోదు అయింది.

అంతర్జాతీయ ప్రభావం:

డాలర్ ఇండెక్స్ 0.12% పెరిగి మూడు నెలల గరిష్ట స్థాయైన 99.99కి చేరుకోవడంతో, బంగారం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. పెట్టుబడిదారులు లాభాలను సేకరించడంతో బంగారం ధరలు మరింత బలహీనపడ్డాయి.

వెండి పరిస్థితి:

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ధర 1% తగ్గి ఔన్సుకు $47.73 వద్ద నిలిచింది. దేశీయంగా కూడా వెండి ధరలు పతనమయ్యాయి.

ముందు ఏమవుతుందంటే?

మార్కెట్ దృష్టి ఇప్పుడు రాబోయే ADP ఉపాధి డేటా మరియు ISM PMI నివేదికలపై ఉంది. అలాగే చైనా బంగారం పన్ను ప్రోత్సాహకాలు తొలగించడం, సురక్షిత పెట్టుబడులపై ఆసక్తి తగ్గడం వంటి అంశాలు ధరలపై మరింత ఒత్తిడిని కొనసాగించవచ్చని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ AVP (కమోడిటీ రీసెర్చ్) కైనాట్ చైన్వాలా విశ్లేషించారు.

