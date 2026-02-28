  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Gold Price Today : తగ్గేదేలే అంటున్న గోల్డ్ రేట్లు.. నేడు తులం బంగారం ఎంతంటే?

Gold Price Today : తగ్గేదేలే అంటున్న గోల్డ్ రేట్లు.. నేడు తులం బంగారం ఎంతంటే?
x
Highlights

తగ్గేదేలే అంటున్న గోల్డ్ రేట్లు.. నేడు తులం బంగారం ఎంతంటే?

Gold Price Today : ప్రస్తుత రోజుల్లో సామాన్యుడికి బంగారం కొనడం అనేది ఒక తీరని కలలా మారిపోతోంది. గత వారం రోజులుగా పసిడి ధరలు ఒక పట్టాన అర్థం కాకుండా దోబూచులాడుతున్నాయి. ఒక రోజు తగ్గితే, మరుసటి రోజే భారీగా పెరుగుతూ కొనుగోలుదారులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి 28, 2026 నాటి తాజా సమాచారం ప్రకారం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, మన దేశంలో త్వరలో ప్రారంభం కానున్న పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రభావం బంగారం ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న నిల్వలపై తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు పసిడిని ఆకాశానికి పంపిస్తున్నాయి.

దేశవ్యాప్తంగా నేడు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. మార్కెట్ నిపుణుల సమాచారం ప్రకారం, ప్రస్తుతం దేశీయంగా 24 క్యారెట్ల (శుద్ధ బంగారం) 10 గ్రాముల ధర రూ.1,61,580 వద్ద కొనసాగుతుండగా.. ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,48,110 వద్ద ట్రేడవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ విలువ పెరగడం, ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని ఎంచుకోవడం వల్లే ధరలు ఇంతలా పెరిగాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

నగరాల వారీగా ధరలను పరిశీలిస్తే, ప్రాంతీయ పన్నులు, రవాణా ఖర్చుల వల్ల స్వల్ప మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్, ముంబైలలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,61,580 గా ఉండగా, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కొంచెం ఎక్కువగా రూ.1,61,710 కి చేరింది. ఇక అన్నింటికంటే ఎక్కువగా చెన్నైలో తులం బంగారం రూ.1,62,540 వద్ద పలుకుతోంది. బెంగళూరులో కూడా హైదరాబాద్ ధరలే కొనసాగుతున్నాయి. వెండి విషయానికి వస్తే, దేశవ్యాప్తంగా కిలో వెండి ధర రూ.2,84,900 గా ఉంటే, హైదరాబాద్ లో మాత్రం డిమాండ్ దృష్ట్యా రూ.2,94,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

రాబోయే రోజుల్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ఊపందుకుంటే ఈ ధరలు మరిన్ని రికార్డులను సృష్టించే అవకాశం ఉంది. సామాన్యులు ధరలు తగ్గుతాయని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నా, ప్రస్తుతానికి మాత్రం పసిడి పరుగు ఆగేలా కనిపించడం లేదు. పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయమే అయినప్పటికీ, సామాన్యులకు మాత్రం ఇది చుక్కలు చూపిస్తోంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick