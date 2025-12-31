Gold prices India :బంగారు ధరల పెరుగుదల: ఆభరణాల కంటే నాణేలు మరియు బిస్కెట్లకే భారతీయుల మొగ్గు
2025లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరటంతో, భారతీయులు సంప్రదాయ ఆభరణాల కంటే బంగారు నాణేలు, బిస్కెట్లను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. భారతీయుల కొనుగోలు అలవాట్లు, పెట్టుబడి దృష్టికోణాలు మరియు లైట్ వెయిట్ ఆభరణాల ప్రాధాన్యతలో మార్పును తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలో రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతున్న బంగారు ధరలు, కొనుగోలుదారుల అలవాట్లలో ప్రాథమిక మార్పుకు దారితీస్తున్నాయి. చాలా మంది కొనుగోలుదారులు సాంప్రదాయ ఆభరణాల కంటే బంగారు నాణేలు మరియు బిస్కెట్లనే ఎంచుకుంటున్నారు. తద్వారా నెక్లెస్లు వంటి ఆభరణాలపై ఉండే భారీ తయారీ ఖర్చుల (Making Charges) భారాన్ని తగ్గించుకుంటున్నారు. ఆభరణాల డిమాండ్ గణనీయంగా తగ్గినప్పటికీ, పెట్టుబడి కోణంలో నాణేలు మరియు బిస్కెట్లకు ఆదరణ పెరిగిందని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) పేర్కొంది.
భారతీయులు బంగారాన్ని కేవలం లోహంగా కాకుండా సెంటిమెంట్గా భావిస్తారు. పండుగలు, వివాహాలు మరియు శుభదినాల్లో బంగారం కొనడం ఆనవాయితీ. అయితే, విపరీతమైన ధరలు కొనుగోలు శక్తిని మరియు పద్ధతులను మారుస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, ముంబైకి చెందిన గృహిణి ప్రాచీ కదమ్ ప్రతి పండుగకు కొత్త ఆభరణాలు కొనేవారు, కానీ ఈసారి ఆమె 10 గ్రాముల బంగారు నాణేన్ని మాత్రమే ఎంచుకున్నారు. "నాకు ఆభరణాలు అంటే ఇష్టం, కానీ ఈసారి తయారీ ఖర్చుల కోసం అదనంగా 15% చెల్లించడం సరైన నిర్ణయం కాదనిపించింది. అందుకే నాణేలు కొనడమే తెలివైన పని" అని ఆమె తెలిపారు. వేలాది మంది భారతీయులు ఇప్పుడు ఇదే బాటలో నడుస్తున్నారు.
అలంకరణ కంటే పెట్టుబడికే ప్రాధాన్యత:
వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ ప్రకారం, 2025 మొదటి మూడు త్రైమాసికాల్లో భారతదేశ మొత్తం బంగారు డిమాండ్ గత ఏడాదితో పోలిస్తే 14% తగ్గింది. ఆభరణాల వినియోగం 26% తగ్గగా, నాణేలు మరియు బిస్కెట్లు వంటి పెట్టుబడి ఆధారిత కొనుగోళ్లు 13% పెరిగాయి.
గరిష్ట స్థాయికి చేరిన ధరలు:
అమెరికా వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు మరియు అంతర్జాతీయ అనిశ్చితుల కారణంగా డిసెంబర్ 26 నాటికి బంగారం ధర ఆల్-టైమ్ గరిష్ట స్థాయికి (అవున్స్కు $4,549.7) చేరింది. 2025లో అంతర్జాతీయంగా బంగారం ధరలు 67% పెరగ్గా, భారతదేశంలో దేశీయ ధరలు 77% పెరిగాయి. ఇదే కాలంలో స్టాక్ మార్కెట్ సూచీ నిఫ్టీ 50 కేవలం 9.7% మాత్రమే వృద్ధి చెందింది.
తేలికపాటి డిజైన్లకు పెరిగిన గిరాకీ:
ధరల పెరుగుదల వల్ల కొనుగోలుదారులు తేలికపాటి (Lightweight) ఆభరణాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. కోల్కతాకు చెందిన నివేదిత చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ, "నెక్లెస్ బరువులో 6-7 గ్రాములు తగ్గిస్తే లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఆదా అవుతుంది. అందుకే భారీ డిజైన్ల కంటే లైట్ వెయిట్ మోడల్స్ కే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం" అని చెప్పారు. జ్యువెలరీ బ్రాండ్లు కూడా యువ నిపుణులు మరియు బడ్జెట్ తక్కువగా ఉన్న వారి కోసం 18 క్యారెట్, 14 క్యారెట్ వంటి తక్కువ క్యారెట్ల బంగారు సేకరణలను పరిచయం చేస్తున్నాయి.
2026లోనూ ఇదే ట్రెండ్:
బంగారు ధరలు నిరంతరం పెరుగుతుండటంతో, 2026లోనూ వినియోగదారులు బంగారు నాణేలు మరియు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ (Gold ETFs) వంటి పెట్టుబడి మార్గాలనే ఎంచుకుంటారని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలో సుమారు 3.3 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి రావడం వినియోగదారుల ప్రవర్తనలో వస్తున్న మార్పుకు నిదర్శనమని ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) అధ్యక్షుడు పృథ్వీరాజ్ కొఠారి తెలిపారు.