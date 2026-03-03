  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Gold Price Today : యుద్ధ భయం ఉన్నా దిగివచ్చిన బంగారం.. 10 గ్రాములు ఎంతంటే?

Gold Price Today : యుద్ధ భయం ఉన్నా దిగివచ్చిన బంగారం.. 10 గ్రాములు ఎంతంటే?
x
Highlights

యుద్ధ భయం ఉన్నా దిగివచ్చిన బంగారం.. 10 గ్రాములు ఎంతంటే?

Gold Price Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి మంగళవారం కాస్త ఊరట లభించింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి ధరలు ఈరోజు స్వల్పంగా దిగివచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అనిశ్చితి నెలకొనడంతో, బంగారం ధర రూ.2 లక్షల మార్కును తాకుతుందేమో అన్న ఆందోళన కొనుగోలుదారుల్లో కలిగింది. అయితే, వరుసగా మూడు రోజుల పాటు పెరిగిన ధరలు ఈరోజు కాస్త శాంతించడంతో మధ్యతరగతి ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో భారత్‌లో బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా ఉంది, ఈ సమయంలో ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడం కూడా శుభపరిణామమేనని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

నేడు తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌తో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రధాన నగరాలైన విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో పసిడి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ధర నిన్నటితో పోలిస్తే 10 రూపాయలు తగ్గి రూ.1,70,500 వద్ద కొనసాగుతోంది. అదేవిధంగా ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,56,290 కి చేరింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మరియు ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కూడా ఇవే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే చెన్నైలో మాత్రం ఇతర నగరాల కంటే ధరలు స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.

వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, దేశవ్యాప్తంగా వెండి ధరల్లో పెద్దగా మార్పులు కనిపించలేదు. హైదరాబాద్, చెన్నై వంటి నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ.100 తగ్గి ప్రస్తుతం రూ.3,14,900 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిన్న ఇది రూ.3.15 లక్షల వద్ద స్థిరపడింది. ఢిల్లీ, బెంగళూరు మార్కెట్లలో మాత్రం వెండి ధర స్వల్పంగా రూ. 100 పెరిగి రూ.3,15,100 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్ విలువ, ముడి చమురు ధరల్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల వెండి ధరల్లో ఈ హెచ్చుతగ్గులు కనిపిస్తున్నట్లు ఆర్థిక విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

యుద్ధ మేఘాలు పూర్తిగా తొలగిపోకపోవడంతో బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో ఎలా ఉంటాయనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది. సెంట్రల్ బ్యాంకులు బంగారాన్ని నిల్వ చేసుకోవడం, ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా పసిడి వైపు మొగ్గు చూపడం వల్ల ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం లేకపోలేదు. కాబట్టి బంగారం కొనాలనుకునే వారు ప్రస్తుత తగ్గుదలను వినియోగించుకోవడం ఉత్తమమని మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ దృష్ట్యా డిమాండ్ ఇంకా పెరిగితే ధరలు మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick