Gold Rate : హమ్మయ్య.. పాతాళానికి పడిపోయిన బంగారం రేట్లు.. కొనేయడానికి ఇదే సరైన సమయం
Gold Rate : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా శుభవార్త. గత కొద్ది రోజులుగా చుక్కలను తాకిన పసిడి ధరలు, ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో మెల్లమెల్లగా దిగివస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వారం ప్రారంభంలో ధరలు భారీగా పతనం కావడం సామాన్యులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు భారతీయ బులియన్ మార్కెట్పై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి. కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే తులం బంగారంపై వేలల్లో తగ్గుదల కనిపించడం గమనార్హం.
నిన్నటితో (ఫిబ్రవరి 8) పోల్చుకుంటే నేడు బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ వారం మొత్తం మీద చూస్తే మాత్రం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడ బులియన్ మార్కెట్లలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,56,600 వద్ద ఉంది. నిన్నటి ధరలతో పోల్చుకుంటే నేడు పెద్దగా మార్పు లేకపోయినప్పటికీ, గత వారం ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన ఉన్న రూ.1,60,580 ధరతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఏకంగా తులంపై రూ.3,980 వరకు తగ్గింది.
ఇక ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం విషయానికి వస్తే, నేడు 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ.1,43,550 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఇది కూడా నిన్నటి ధరల స్థాయిలోనే ఉన్నప్పటికీ, గత వారం కంటే రూ.3,650 తక్కువగా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా గత వారం కంటే గణనీయంగా తగ్గి ప్రస్తుతం 10 గ్రాములు రూ.1,17,450 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఈ వరుస తగ్గుదల కొనుగోలుదారులలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది.
బంగారం ధరలు ఇలా ఒక్కసారిగా పడిపోవడానికి అంతర్జాతీయంగా బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ విలువ పెరగడం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుండి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి తోడు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే విషయంలో కఠినంగా ఉండవచ్చనే అంచనాలు కూడా మార్కెట్ను కుదిపేశాయి. డాలర్ బలపడితే సాధారణంగా బంగారం ధరలు తగ్గుతాయనేది మార్కెట్ సూత్రం.
మరోవైపు, కేంద్ర బడ్జెట్ 2026 తర్వాత ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్ల కూడా మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. అమెరికా మరియు ఇరాన్ మధ్య చర్చలు పురోగతిలో ఉండటం వల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్లో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొంత మేర తగ్గాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బంగారంపై డిమాండ్ తగ్గి ధరలు స్థిరంగా లేదా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
జనవరి నెలలో తులం బంగారం రూ.1.80 లక్షల మార్కును తాకిన వేళ, ఇప్పుడు సుమారు రూ.4 వేల వరకు తగ్గడం సామాన్య ప్రజలకు శుభపరిణామం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో ఈ ధరల సవరణ కొనుగోలుదారులకు గొప్ప అవకాశం. అయితే, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ఎప్పుడు ఎలా మారతాయో ఊహించలేము కాబట్టి, నగలు కొనాలనుకునే వారు ఈ తగ్గింపును సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఉత్తమం.