Gold : బంగారం ధరలు ఢమాల్.. ఏకంగా రూ.30 వేలు పాతాళానికి.. పసిడి ప్రేమికులకు పండగే పండగ

Gold : బంగారం కొనేవారికి ఇది నిజంగా శుభవార్తే. గత కొన్ని నెలలుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు భారీగా దిగివచ్చాయి. ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ నాటికి హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు అనూహ్యంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. గరిష్ట స్థాయి నుంచి దాదాపు రూ.30 వేల వరకు పతనం కావడం గమనార్హం. గత నెలలో 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర దాదాపు రూ.1.80 లక్షలకు చేరుకోగా, ఇప్పుడు అది రూ.1,54,723 వద్దకు చేరుకుంది. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువ బలపడటమే ఈ భారీ తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌లో నేటి ధరల వివరాలు


భాగ్యనగరంలో పసిడి ధరల విషయానికొస్తే, ఈరోజు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,723గా నమోదైంది. అలాగే, ఆభరణాల తయారీలో వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,46,550 వద్ద కొనసాగుతోంది. కేవలం దేశీయంగానే కాకుండా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,942 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతుండటం వల్ల స్థానిక మార్కెట్లలో కూడా ధరలు తగ్గాయి. ముఖ్యంగా అమెరికన్ ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, డాలర్ ఇండెక్స్ పెరగడం పసిడిపై ఒత్తిడిని పెంచాయి.


పెట్టుబడిదారులకు ఊరట.. పెళ్లిళ్ల సీజన్‌కు ముందే పండగ

సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక అనిశ్చితి ఉన్నప్పుడు బంగారం ధరలు పెరుగుతుంటాయి. కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్ పరిస్థితులు మారడంతో ధరలు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. త్వరలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఈ ధరల తగ్గింపు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద ఉపశమనం అనే చెప్పాలి. బంగారం ఎప్పుడూ ఒక సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే భారతీయులు, ఇప్పుడు తగ్గిన ధరలను చూసి కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, బంగారం రేట్లు నిమిష నిమిషానికి మారుతుంటాయని, కొనే ముందు ఒకసారి తాజా ధరను చెక్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ఎందుకు తగ్గుతోంది? నిపుణుల మాట..

బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిస్థితులే కారణం. డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు పసిడి ధరలు తగ్గే ధోరణి కనిపిస్తుంది. అలాగే కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న నిల్వలు, వడ్డీ రేట్లలో మార్పులు కూడా బంగారంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఒకవేళ రూపాయి విలువ మెరుగుపడితే మన దేశంలో బంగారం ధరలు మరికొంత తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

