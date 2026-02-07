  • Menu
Gold Price Today: మళ్లీ తగ్గిన బంగారం రేట్లు... నేడు తులం ధర ఎంత ఉందో తెలుసా?

Highlights

Gold Price Today: నేడు మళ్లీ పసిడి ప్రియులకు ఒక ఊరట లభించింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా కిందికి దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు, ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చల సానుకూల సంకేతాల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారం అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపారు. దీని ప్రభావం భారతీయ మార్కెట్లపై, ముఖ్యంగా మన హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌పై స్పష్టంగా కనిపించింది. హైదరాబాద్‌లోని మార్కెట్ వివరాల ప్రకారం..ఈ శనివారం బంగారం ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి. నేడు హైదరాబాద్‌లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ధర సుమారు రూ.1,53,710 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే, ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,40,900 వద్ద ఉంది. గత నెలాఖరున జనవరి 29న బంగారం ధర ఏకంగా రూ.1.80 లక్షల రికార్డు స్థాయిని తాకిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటితో పోలిస్తే ఇప్పుడు ధరలు సామాన్యుడికి కాస్త ఊరటనిచ్చే స్థాయికి దిగివచ్చాయి.

దేశవ్యాప్తంగా బులియన్ మార్కెట్లు ఈ రోజు పతన బాట పట్టాయి. అఖిల భారత సరఫ్ ఫా అసోసియేషన్, ఐబీజేఏ (IBJA) గణాంకాల ప్రకారం, దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,53,860 గా ఉండగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,41,050 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సాధారణంగా వజ్రాలు లేదా రాళ్లు పొదిగిన నగల తయారీలో వాడే 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,15,430 గా నమోదైంది. శని, ఆదివారాల్లో మార్కెట్ క్లోజింగ్‌లో ఉన్నప్పటికీ, శుక్రవారం నాటి ధరలే ఈ రోజు కూడా ప్రధాన కేంద్రాల్లో వర్తిస్తున్నాయి.

విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో కూడా హైదరాబాద్ తరహాలోనే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,53,710 గా ఉంటే, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,40,900 వద్ద ఉంది. ముంబైలో 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారం రూ.1,53,710 గా, కోల్‌కతాలోనూ అదే ధరగా ఉంది. అయితే చెన్నైలో మాత్రం స్థానిక పన్నుల కారణంగా ధర స్వల్పంగా ఎక్కువగా ఉండి, 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,55,460, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,42,500 వద్ద కొనసాగుతోంది.

ధరలు ఎందుకు తగ్గాయి?

బంగారం ధరల్లో ఈ ఆకస్మిక పతనానికి అంతర్జాతీయంగా మారుతున్న రాజకీయ, ఆర్థిక సమీకరణలే ప్రధాన కారణం. ఓమన్‌లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చలు సానుకూలంగా జరుగుతుండటంతో మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ భయం కొంత తగ్గింది. దీనివల్ల ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుంచి తమ లాభాలను వెనక్కి తీసుకోవడం ప్రారంభించారు. ఇన్వెస్టర్లు గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ అమ్మేయడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ధరలు భారీగా పడిపోయాయి.

అదనంగా, అమెరికాలో కొత్త ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్‌గా కెవిన్ వార్ష్ నామినేషన్ వార్తలు డాలర్‌ను బలపరిచాయి. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు బంగారం ధర తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్‌లో బంగారం దిగుమతి సుంకాలపై ఆశించినంత మార్పు రాకపోయినా, అంతర్జాతీయంగా డాలర్ ఇండెక్స్ పెరగడం వల్ల దేశీయ మార్కెట్లలో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగింది. ఇది చివరికి హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో కూడా ధరలు దిగిరావడానికి దోహదపడింది.

రాబోయే పెళ్లిళ్ల సీజన్ దృష్ట్యా ఈ ధరల తగ్గుదల వినియోగదారులకు గొప్ప అవకాశం. అయితే మార్కెట్ ఇంకా అస్థిరంగా ఉన్నందున, కొనుగోలుదారులు ఎప్పటికప్పుడు తాజా రేట్లను గమనించడం అవసరం. మీరు బంగారం కొనాలనుకుంటే, పైన పేర్కొన్న ధరలకు అదనంగా 3% జీఎస్‌టీ, మేకింగ్ ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి.

