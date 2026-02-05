  • Menu
Gold Price Prediction 2026: గోల్డ్ లవర్స్‌కు షాక్.. జూన్ 30 వరకు బంగారం పరుగు.. తులం రూ. 2 లక్షలకు? యూబీఎస్ ‘బ్లాస్టింగ్’ రిపోర్ట్!

Highlights

Gold Price Prediction 2026: బంగారం ధరలపై ఇన్వెస్టర్లకు షాకింగ్ న్యూస్! 2026 మధ్య నాటికి తులం బంగారం రూ. 2 లక్షలకు చేరుతుందని UBS విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. వెండి ధరల్లోనూ భారీ మార్పులు ఉండనున్నాయి.

Gold Price Prediction 2026: పసిడి ప్రియులకు దిమ్మతిరిగే వార్త. ఇప్పటికే ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం ధరలు భవిష్యత్తులో మరింత పెరగనున్నాయని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ రీసెర్చ్ సంస్థ UBS తన తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. రాబోయే రోజుల్లో బంగారం ధరలు 'అందనంత ఎత్తు'కు చేరుతాయని ఈ నివేదిక సారాంశం.

తులం రూ. 2 లక్షలు సాధ్యమేనా?

UBS విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం, బంగారం ర్యాలీ ఇంకా ముగియలేదు. 2026 మధ్య కాలం నాటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర సుమారు 6,200 డాలర్లకు చేరవచ్చని వారు భావిస్తున్నారు.

భారత మార్కెట్ ప్రభావం: ఒకవేళ అంతర్జాతీయంగా ఈ స్థాయికి ధరలు పెరిగితే, భారతీయ కరెన్సీ ప్రకారం తులం (10 గ్రాముల) బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 2 లక్షల మార్కును తాకే అవకాశం ఉంది.

ప్రస్తుత స్థితి: ప్రస్తుతం న్యూయార్క్ COMEXలో బంగారం ఔన్సుకు 4,872.60 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

వెండి ధరల్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు

బంగారంతో పోలిస్తే వెండి పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. గత వారం రోజుల్లోనే వెండి ధర సుమారు 21 శాతం మేర పడిపోయింది.

♦ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వెండి ఔన్సుకు 75.3 డాలర్ల వద్ద ఉండగా, MCXలో కిలో వెండి ధర రూ. 2.44 లక్షల వద్ద కొనసాగుతోంది.

♦ వెండిలో ప్రస్తుతం విపరీతమైన వాలాటిలిటీ (Volatility) ఉందని, పెట్టుబడిదారులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని UBS హెచ్చరించింది.

ధరల పెరుగుదలకు కారణాలేంటి?

అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్‌గా కెవిన్ వార్ష్‌ను నామినేట్ చేయడం మార్కెట్‌లో చర్చనీయాంశమైంది. వార్ష్ అనుసరించే కఠినమైన ద్రవ్య విధానాలు బంగారంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

సెంట్రల్ బ్యాంకుల విశ్వసనీయత: ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ పాలసీ దిశను స్పష్టంగా మార్చే వరకు బంగారం 'బుల్ మార్కెట్' కొనసాగుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

డాలర్ బలం: యూఎస్ డాలర్ మరియు వడ్డీ రేట్లపై నెలకొన్న ఆందోళనలు పెట్టుబడిదారులను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మళ్ళిస్తున్నాయి.

ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?

ప్రస్తుతం బంగారం బుల్ మార్కెట్ మధ్య నుంచి చివరి దశలో ఉందని UBS పేర్కొంది. ధరలు పెరిగే క్రమంలో అప్పుడప్పుడు 5-8 శాతం మేర తగ్గుదల (Pullbacks) కనిపించవచ్చు. ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఒక అవకాశంగా మారవచ్చు.

గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం మార్కెట్ విశ్లేషకుల అంచనాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ఇది పెట్టుబడి సలహా కాదు. బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

