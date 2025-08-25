Gold Price: సెప్టెంబర్లో బంగారం రేట్లు ఎటు మొగ్గుతాయి? నిపుణుల విశ్లేషణ ఇదే
బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి కీలకమైన అప్డేట్. వరుసగా 12 రోజులు తగ్గిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. మరి సెప్టెంబర్లో గోల్డ్ రేట్లు పెరుగుతాయా లేదా తగ్గుతాయా? అనేది పెట్టుబడిదారులకు ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ దృష్టి సెప్టెంబర్ 16-17న జరిగే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (US Fed) సమావేశంపైనే ఉంది. వడ్డీ రేట్లపై ఫెడ్ తీసుకునే నిర్ణయం, రష్యా-ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చలు, ట్రంప్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న టారిఫ్లు— ఇవన్నీ బంగారం ధరలపై నేరుగా ప్రభావం చూపనున్నాయి.
నిపుణుల అంచనా:
తక్కువ కాలంలో స్థిరత్వం: గోల్డ్ రేట్లు కొంత స్థిరంగా ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఫెడ్ వడ్డీ తగ్గింపు ఆశలు: US Fed వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని భావిస్తున్నారు. ఇది డిసెంబర్ తర్వాత మొదటి సారి వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం కావచ్చు.
డాలర్ బలహీనత: డాలర్ బలహీనపడడం వల్ల ఎంసిఎక్స్ గోల్డ్ ధరలు పెరుగుతున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టారిఫ్ ప్రభావం: ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్లు కొనసాగితే వడ్డీ తగ్గింపులో ఆలస్యం కావచ్చని ఫెడ్ చైర్మన్ పావెల్ సూచించారు.
గ్లోబల్ పరిస్థితులు:
రష్యా-ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ అనిశ్చితి ఇంకా కొనసాగుతోంది.
ట్రంప్ విధించిన టారిఫ్లు ఎప్పుడు ముగుస్తాయో స్పష్టత లేదు.
అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ప్రస్తుత ధరలు:
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,01,510గా ఉంది.
మొత్తంగా, సెప్టెంబర్లో బంగారం ధరల మార్పు అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయాలు, డాలర్ బలహీనత, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.