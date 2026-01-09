Gold Price Drops Today: భారీగా తగ్గిన ధరలు.. తులం బంగారం ఎంతంటే?
నేడు బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ సహా ప్రధాన నగరాల్లో 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
గత కొంతకాలంగా సామాన్యులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా దిగివచ్చాయి. గడిచిన రెండు రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరల్లో తగ్గుదల కనిపిస్తుండటంతో కొనుగోలుదారులకు ఇది పెద్ద ఊరటగా మారింది. శుభకార్యాల సీజన్ నడుస్తున్న వేళ, ఈ ధరల తగ్గుదల మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు శుభవార్త అనే చెప్పాలి.
నేటి (శుక్రవారం) బంగారం ధరలు
ఈరోజు 24, 22 మరియు 18 క్యారెట్ల బంగారంపై ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో పది గ్రాముల (తులం) బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:
కేటగిరీ,నేటి ధర (10 గ్రాములు)
24 క్యారెట్ల బంగారం (స్వచ్ఛమైనది),"రూ. 1,37,990"
22 క్యారెట్ల బంగారం (ఆభరణాల తయారీకి),"రూ. 1,26,500"
18 క్యారెట్ల బంగారం,"రూ. 1,03,500"
వెండి ధరలు కూడా ‘డౌన్’..
పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి వెండి మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతోంది. గత రెండు రోజులుగా వెండి కూడా వరుసగా తగ్గుతూ వస్తోంది.
కేజీ వెండి ధర: రూ. 2,71,900 (నిన్నటి కంటే రూ. 100 తగ్గింది)
100 గ్రాముల వెండి: రూ. 27,190 (రూ. 10 తగ్గింది)
ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం (1 గ్రాము ధర):
నగరాల వారీగా స్వల్ప తేడాలు గమనించవచ్చు:
హైదరాబాద్ / విజయవాడ: రూ. 13,977
చెన్నై / కేరళ: రూ. 14,000
ఢిల్లీ: రూ. 13,977
బెంగళూరు: రూ. 13,880
ముంబై: రూ. 13,995
ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్థానిక పన్నులు, జీఎస్టీ మరియు మేకింగ్ ఛార్జీల బట్టి మీ నగరంలోని జ్యువెలరీ షోరూమ్లలో ధరలు మారుతూ ఉండవచ్చు. కొనుగోలు చేసే ముందు సరిచూసుకోవడం మంచిది.