Gold Price Drop in February: పసిడి ధరల పతనం.. ఇప్పుడు కొంటే వెండి కూడా ఫ్రీగా వస్తున్నట్లే..
ఫిబ్రవరిలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గాయి. హైదరాబాద్, విశాఖలో కూడా రేట్లు పడిపోయాయి. నగలు కొనాలనుకునేవారికి ఇది మంచి అవకాశం.
బంగారం ధరలు ఫిబ్రవరి నెలలో గణనీయంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతూ రికార్డు స్థాయికి చేరిన పసిడి ధరలు గత రెండు వారాల్లో భారీగా పడిపోవడం కొనుగోలుదారులకు ఊరటనిస్తోంది. వివాహాల సీజన్ ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తగ్గుదల నగల కొనుగోలుకు అనుకూలంగా మారింది.
జనవరి చివర్లో 10 గ్రాముల స్వచ్ఛ బంగారం ధర అత్యధిక స్థాయిలో ఉండగా, ఫిబ్రవరి మధ్య నాటికి వేల రూపాయల మేర తగ్గింది. ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ఇదే దిశగా తగ్గింది. తక్కువ స్వచ్ఛత కలిగిన 18 క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లో కూడా గణనీయమైన పతనం నమోదైంది. మొత్తం మీద 10 గ్రాములపై సగటున రూ.15 వేల నుంచి రూ.25 వేల వరకు తగ్గుదల కనిపించింది.
వెండి ధరలు కూడా ఇదే కాలంలో దిగివచ్చాయి. కిలో వెండి ధరలో కూడా లక్ష రూపాయల వరకు తగ్గుదల నమోదైనట్లు మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ధరల ఈ తగ్గుదలతో ఒక తులం బంగారం కొంటే అదనంగా వెండి కొనుగోలు చేసే స్థాయి లాభం దక్కినట్లుగా వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిణామాలు, అమెరికా కరెన్సీ బలోపేతం, పెట్టుబడిదారుల లాభాల స్వీకరణ వంటి అంశాలు ధరల పతనానికి కారణాలుగా విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడం వల్ల సురక్షిత పెట్టుబడిగా ఉన్న బంగారం నుంచి ఇతర రంగాలవైపు పెట్టుబడులు మళ్లినట్లు చెబుతున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇదే విధమైన ధరల తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. స్థానిక పన్నులు, ఇతర ఖర్చుల వల్ల స్వల్ప మార్పులు ఉన్నప్పటికీ, కొనుగోలుదారులకు ఇది అనుకూల సమయమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.