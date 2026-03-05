  • Menu
Gold Rate Today : బంగారం ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. వరుసగా నాలుగో రోజు పడిపోయిన ధరలు

దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు వరుసగా నాలుగో రోజు తగ్గాయి. హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,64,500 వద్ద ఉండగా, వెండి ధర కిలోకు రూ. 100 తగ్గి రూ. 2,94,900 గా ఉంది.

Gold Rate Today : బంగారం కొనాలనుకునే మహిళలకు, పెట్టుబడిదారులకు ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్ని తాకిన పసిడి ధరలు ఇప్పుడు మెల్లగా దిగివస్తున్నాయి. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం వల్ల ధరలు మరింత పెరుగుతాయని అందరూ భయపడ్డారు, కానీ మార్కెట్‌లో పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయి. వరుసగా నాలుగో రోజు కూడా పసిడి ధరల్లో తగ్గుదల నమోదు కావడంతో సామాన్యులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో ఈ ధరల తగ్గింపు కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరటనిస్తోంది. గురువారం (మార్చి 5, 2026) నాడు దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే.. హైదరాబాద్ లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర నిన్నటితో పోలిస్తే రూ.10 తగ్గి రూ.1,64,500 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ.10 తగ్గి రూ.1,50,790 కు చేరుకుంది. విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో కూడా ఇవే ధరలు అమలవుతున్నాయి. స్వల్పంగానైనా ధర తగ్గడం శుభసూచకమని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా పసిడి ధరలు ఇదే బాటలో సాగాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,64,650 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,50,940 వద్ద ట్రేడవుతోంది. చెన్నైలో మాత్రం ఇతర నగరాల కంటే ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ కూడా నిన్నటి కంటే రూ.10 తగ్గడం విశేషం.

ఇక వెండి ధరల విషయానికి వస్తే, కిలో వెండిపై ఏకంగా రూ.100 వరకు తగ్గుదల కనిపించింది. హైదరాబాద్, చెన్నైలో కేజీ వెండి ధర నిన్న రూ.2.95 లక్షలు ఉండగా, నేడు అది రూ.2,94,900 కు పడిపోయింది. ఢిల్లీ మరియు బెంగళూరులో కిలో వెండి ధర రూ.2,84,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, డాలర్ విలువలో మార్పుల వల్ల ధరల్లో ఈ స్వల్ప మార్పులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ధరలు తగ్గుతుండటంతో నగల దుకాణాలు కస్టమర్లతో కళకళలాడుతున్నాయి. అయితే, యుద్ధం ముదురుతున్న నేపథ్యంలో ఈ తగ్గుదల ఎన్నాళ్లు ఉంటుందో చెప్పలేమని, అందుకే తక్కువ ధర ఉన్నప్పుడే కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

