  • Menu
Home  > వ్యాపారం

Gold Price Crash: పసిడి ప్రేమికులకు శుభవార్త.. రెండు రోజుల్లోనే రూ. 58 వేలు పతనం! కారణం ఏంటంటే?

Gold Price Crash
x

Gold Price Crash: పసిడి ప్రేమికులకు శుభవార్త.. రెండు రోజుల్లోనే రూ. 58 వేలు పతనం! కారణం ఏంటంటే?

Highlights

Gold Price Crash: బంగారం ధరల్లో పెను ప్రకంపనలు! కేవలం రెండు రోజుల్లోనే భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర. 24 గంటల్లో రూ. 25,000 పైగా పతనం. అమెరికా అధ్యక్షుడి నిర్ణయంతో మారిన సమీకరణాలు. హైదరాబాద్, విజయవాడలో నేటి లేటెస్ట్ రేట్లు ఇక్కడ చూడండి.

Gold Price Crash: బంగారం కొనాలనుకునే వారికి ఇది నిజంగా ఊహించని శుభవార్త. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన పసిడి ధరలు, ఇప్పుడు అంతే వేగంగా నేలచూపులు చూస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఏర్పడిన పరిణామాల వల్ల గంటల వ్యవధిలోనే భారీ పతనం నమోదైంది.

ఒక దశలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 2 లక్షలకు చేరువవుతుందని భావించిన తరుణంలో, రెండు రోజుల్లోనే సుమారు రూ. 58,000 (సుమారు 648 డాలర్లు) మేర తగ్గడం గమనార్హం.

ఎందుకు తగ్గాయి? (ప్రధాన కారణం)

బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడి నిర్ణయం ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఫెడ్ చైర్మన్ నామినేషన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్‌గా కెవిన్ వార్ష్‌ను నామినేట్ చేశారు.

డాలర్ బలోపేతం: ఈ నిర్ణయంతో ఫెడ్ స్వతంత్రతపై ఉన్న ఆందోళనలు తగ్గి, డాలర్ విలువ విపరీతంగా పెరిగింది. డాలర్ బలంగా మారడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుండి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకున్నారు (Profit Booking).

వెండి పతనం: బంగారం కంటే ఎక్కువగా వెండి ధరలు 25-30% మేర పడిపోయి 1980 తర్వాత అతిపెద్ద నష్టాన్ని చవిచూశాయి.

నేడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు (జనవరి 31, 2026):

భారత మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. గత 24 గంటల్లోనే సుమారు రూ. 25,500 మేర ధరలు పడిపోయాయి.


నగరం24K బంగారం (10 గ్రా)22K బంగారం (10 గ్రా)
హైదరాబాద్₹ 1,69,200₹ 1,55,100
విజయవాడ₹ 1,69,200₹ 1,55,100
ముంబై / ఢిల్లీ₹ 1,69,200₹ 1,55,100


(గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల బట్టి మారుతుంటాయి. కొనే ముందు స్థానిక జ్యువెలరీ షాపులో సరిచూసుకోండి.)

ఇది కొనసాగుతుందా?

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ భారీ తగ్గుదల అనేది కేవలం 'టెంపరరీ కరెక్షన్' మాత్రమే. దీర్ఘకాలంలో బంగారం మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని, 2026 చివరి నాటికి ఔన్స్ బంగారం ధర $5,000 - $6,000 మధ్య ఉండవచ్చని J.P. మోర్గాన్ వంటి సంస్థలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick