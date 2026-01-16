Gold Investment Strategy: నగలు కొంటున్నారా? ఈ చిన్న పొరపాటు చేస్తే మీ లాభాల్లో 50% ఆవిరే!
బంగారంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారా? నగలు లేదా డిజిటల్ బంగారం కంటే సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్లు (SGB), ETFలు ఎలా మేలో తెలుసుకోండి. తప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల మీ లాభాల్లో 50% పన్నులకే పోయే ప్రమాదం ఉంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
బంగారం.. భారతీయులకు కేవలం లోహం మాత్రమే కాదు, అదొక సెంటిమెంట్. అయితే, పెట్టుబడి కోణంలో చూసినప్పుడు మనం చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న పొరపాట్లు మన లాభాలను భారీగా దెబ్బతీస్తాయి. గత ఏడాది కాలంలో బంగారం సుమారు 80% రాబడిని అందించింది. అంటే మీరు లక్ష రూపాయలు పెడితే, అది రూ. 1.80 లక్షలు అయింది. ఇంతటి భారీ బూమ్ను క్యాష్ చేసుకోవాలంటే, మీరు ఎందులో పెట్టుబడి పెడుతున్నారనేది చాలా ముఖ్యం.
సరైన పద్ధతి ఎంచుకోకపోతే పన్నుల రూపంలోనే మీ రాబడిలో 30 నుండి 50 శాతం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
భౌతిక బంగారం (Physical Gold): ఎందుకు రిస్క్?
చాలామంది ఇప్పటికీ నగలు, నాణేలు లేదా బిస్కెట్ల రూపంలో బంగారం కొంటుంటారు. కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా ఇది అంత లాభదాయకం కాదు. ఎందుకంటే:
GST భారం: భౌతిక బంగారం కొన్నప్పుడు వెంటనే 3% GST చెల్లించాలి.
తయారీ ఖర్చులు: నగల రూపంలో కొంటే మజూరీ (Making Charges) అదనపు భారం.
పన్నుల పోటు: మీరు కొన్న బంగారాన్ని 24 నెలల తర్వాత విక్రయిస్తే, లాభంపై 12.5% దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (LTCG) పడుతుంది. ఒకవేళ అంతకంటే ముందే అమ్మేస్తే, మీ ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ ప్రకారం (30% వరకు) పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
అత్యుత్తమ ఎంపిక: సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్లు (SGB)
పెట్టుబడిదారులకు బంగారు బాండ్లు ఒక వరం వంటివి. ఇందులో లాభాలే తప్ప నష్టాలు తక్కువ.
అదనపు వడ్డీ: బంగారం ధర పెరగడంతో పాటు, ప్రభుత్వం ఏటా 2.5% అదనపు వడ్డీని అందిస్తుంది.
పన్ను మినహాయింపు: 8 ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ కాలం వరకు బాండ్లను ఉంచుకుంటే, విక్రయించేటప్పుడు వచ్చే లాభాలపై ఎటువంటి పన్ను (Capital Gains Tax) ఉండదు.
భద్రత: వీటిని భద్రపరచాల్సిన అవసరం లేదు, దొంగతనాల భయం ఉండదు.
గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు (ETFs) & మ్యూచువల్ ఫండ్లు
మీరు తక్కువ కాలానికి లేదా సిస్టమాటిక్ పద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే ఇవి మంచి ఎంపికలు.
గోల్డ్ ETF: 12 నెలల తర్వాత విక్రయిస్తే 12.5% LTCG వర్తిస్తుంది.
గోల్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు: వీటిని 24 నెలల తర్వాత అమ్మితే దీర్ఘకాలిక పన్ను వర్తిస్తుంది.
గమనిక: ఒకవేళ మీరు అధిక ఆదాయపు పన్ను స్లాబ్ (30%) లో ఉండి, ఏడాది లోపే వీటిని అమ్మేస్తే మీ లాభాల్లో భారీ భాగం పన్నులకే పోతుంది.
డిజిటల్ బంగారం (Digital Gold): జాగ్రత్త!
యాప్ల ద్వారా కొనే డిజిటల్ బంగారం వినడానికి బాగున్నా, దీనిపై కూడా కొనేటప్పుడే 3% GST పడుతుంది. అలాగే దీనిపై ఇండెక్సేషన్ ప్రయోజనాలు ఉండవు.
ముగింపు:
మీరు కేవలం లాభాల కోసమే బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే.. సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్లు (SGB) లేదా గోల్డ్ ETFలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. నగలు ధరించడానికి పనికొస్తాయి కానీ, పెట్టుబడిగా చూస్తే అవి మీ లాభాలను తగ్గిస్తాయి.