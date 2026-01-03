Gold Holding Limits in India 2026: ఇంట్లో కిలోల కొద్దీ బంగారం దాస్తున్నారా? ఐటీ రూల్స్ తెలియకపోతే చిక్కుల్లో పడ్డట్టే!
Gold Holding Limits in India 2026: ఇంట్లో చట్టబద్ధంగా ఎంత బంగారం దాచుకోవచ్చు? పెళ్లైన మహిళలు, పెళ్లికాని యువతులు, పురుషుల వద్ద ఎంత వరకు అనుమతి ఉంది? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నిబంధనలు ఏమంటున్నాయి అనే పూర్తి వివరాలు ఇవే.
Gold Holding Limits in India 2026: బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నా, భారతీయులకు పసిడిపై ఉన్న మక్కువ మాత్రం తగ్గడం లేదు. 2025లో రికార్డు స్థాయికి చేరిన ధరలు, 2026లోనూ అదే బాటలో సాగుతున్నాయి. అయితే, చాలామంది తమ సంపాదనతో కొన్న బంగారాన్ని ఇంట్లోనే భద్రపరుచుకుంటారు. మరి చట్టబద్ధంగా ఇంట్లో ఎంత బంగారం ఉంచుకోవచ్చు? ఆదాయపు పన్ను శాఖ (Income Tax) నిబంధనలు ఏం చెబుతున్నాయి? తాజా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఆధారాలు ఉంటే ఎంతైనా.. లేకపోతేనే చిక్కు!
ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961లోని సెక్షన్ 132 ప్రకారం, మీ వద్ద ఉన్న బంగారానికి సంబంధించి సరైన ఆదాయ వనరులు (Bills or Receipts) ఉంటే, ఎంత బంగారమైనా ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు. కానీ, లెక్క చూపని బంగారం పరిమితికి మించి ఉంటే మాత్రం ఐటీ దాడుల సమయంలో అధికారులు దానిని స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎవరు ఎంత దాచుకోవచ్చు? (పరిమితులు):
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) నిబంధనల ప్రకారం, ఎటువంటి రశీదులు లేదా ఆధారాలు లేకుండా ఈ క్రింది పరిమితుల మేరకు బంగారాన్ని ఉంచుకోవచ్చు:
వివాహిత మహిళలు: 500 గ్రాముల వరకు (సుమారు 62.5 తులాలు).
అవివాహిత యువతులు: 250 గ్రాముల వరకు (సుమారు 31.25 తులాలు).
పురుషులు (పెళ్లైన వారైనా, కాకపోయినా): 100 గ్రాముల వరకు (సుమారు 12.5 తులాలు).
వారసత్వంగా వచ్చిన బంగారం పరిస్థితి ఏమిటి?
ఒకవేళ మీకు మీ తాతముత్తాతల నుంచి కిలోల కొద్దీ బంగారం వారసత్వంగా వస్తే, దానికి సంబంధించిన 'ఫ్యామిలీ సెటిల్మెంట్' పత్రాలు లేదా 'విల్లు' (Will) వంటి ఆధారాలు ఉండాలి. పత్రాలు లేని పక్షంలో, పైన పేర్కొన్న పరిమితి కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది అక్రమ ఆస్తిగా పరిగణించబడే ప్రమాదం ఉంది.
నిపుణుల సూచన:
బిల్లులు భద్రపరచండి: మీరు కొనుగోలు చేసిన ప్రతి గ్రాము బంగారానికి సంబంధించి ఒరిజినల్ బిల్లులను జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి.
బ్యాంక్ లాకర్లు: భద్రత దృష్ట్యా మరియు చట్టపరమైన చిక్కులు రాకుండా ఉండాలంటే బంగారాన్ని ఇంట్లో కంటే బ్యాంక్ లాకర్లలో ఉంచడం మేలని ఆర్థిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
డిజిటల్ గోల్డ్: పెట్టుబడి కోసమే అయితే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లు లేదా సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపడం ఉత్తమం.
భారీగా నగదు లేదా బంగారం నిల్వలు ఉంటే ఐటీ శాఖ నిఘా ఉంటుందని, నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే భారీ జరిమానాలు ఉంటాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.