Today Gold Rate: పసిడి సరికొత్త రికార్డు.. 10 గ్రా. బంగారం రూ.1.25 లక్షలు!

Highlights

పసిడి సరికొత్త రికార్డు రూ.1.25 లక్షలు దాటేసిన 10 గ్రాముల బంగారం! అంతర్జాతీయంగా 4,000 డాలర్ల మార్క్ టచ్!

బంగారం ధరలు రోజుకో సరికొత్త రికార్డును సృష్టిస్తున్నాయి. 10 గ్రాముల ధర లక్ష రూపాయలు దాటితేనే ఆశ్చర్యపోయిన వారు, తాజాగా అది రూ.1.25 లక్షలకు చేరుకోవడం చూసి విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా పసిడి ఔన్సు (31.2 గ్రాములు) తొలిసారిగా 4,000 డాలర్ల మార్కును దాటి, బుధవారం నాటికి 4,014 డాలర్ల వద్ద ఆల్ టైమ్ రికార్డును నమోదు చేసింది.


పసిడి ధరల సరికొత్త రికార్డు వివరాలు:

ధరల రికార్డు: 10 గ్రాముల బంగారం ధర తొలిసారిగా రూ.1.25 లక్షలు దాటింది.

బుధవారం ధరలు: హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో బుధవారం (అక్టోబర్ 8, 2025) 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ.1,25,780 వద్ద, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర రూ.1,12,900 వద్ద కొనసాగుతోంది.

అంతర్జాతీయ రికార్డు: అంతర్జాతీయ విపణిలో పసిడి ఔన్సు (31.2 గ్రాములు) తొలిసారిగా 4,000 డాలర్ల మార్కును దాటి, సుమారు 4,034 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు:

సురక్షిత పెట్టుబడి డిమాండ్: అమెరికా ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ షట్‌డౌన్ భయాలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, మరియు పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం వంటి అంతర్జాతీయ అనిశ్చిత పరిస్థితుల కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడి కోసం బంగారం వైపు మళ్లుతున్నారు.

డాలర్ బలహీనత: అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడటం (ఈ సంవత్సరంలో సుమారు 10% తగ్గింది) వల్ల బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి.

కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు: పలు దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు మరియు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున బంగారం కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపడం.

వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు: ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించడం, భవిష్యత్తులో మరింత తగ్గించే అవకాశం ఉందనే వార్తలు బంగారంపై పెట్టుబడులను పెంచాయి.

మార్కెట్‌పై ప్రభావం:

రికార్డు పెరుగుదల: ఈ ఒక్క క్యాలెండర్ సంవత్సరంలోనే బంగారం ధర దాదాపు 50 శాతం పెరిగింది.

వెండి ధర: వెండి కూడా భారీగా పెరిగి, కిలో ధర సుమారు రూ.1.56 లక్షలు దాటింది.

వ్యాపారుల ఆందోళన: ధరల పెరుగుదల కారణంగా పండగ సీజన్‌లో కూడా కొనుగోళ్లు తగ్గిపోవడంతో ఆభరణ వ్యాపారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిపుణుల సూచన: ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్ రే డాలియో తమ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 15% బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని సూచించారు, అయితే బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఇన్వెస్టర్లను హెచ్చరించింది.

