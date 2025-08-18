Gold Facts: ఒక గ్రాము బంగారాన్ని తీగలా మార్చితే ఎన్ని కిలోమీటర్లవరకూ వస్తుందో తెలుసా?
బంగారం అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా గోల్డ్ బార్స్ మాత్రమే. కానీ బంగారానికి ఆభరణాలకే పరిమితం కాని విశేష లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఆశ్చర్యకరంగా, ఒక గ్రాము బంగారాన్ని సుమారు 3 కిలోమీటర్ల పొడవు గల సన్నని తీగలా లాగవచ్చు.
ఇది బంగారానికి ఉన్న అద్భుతమైన ద్రవ్యత (malleability) మరియు మృదుత్వం (ductility) వలన సాధ్యమవుతుంది. ఒక ఔన్స్ (సుమారు 28.34 గ్రాములు) బంగారం 80–90 కిలోమీటర్ల వరకూ లాగవచ్చు. దాన్ని బట్టి చూస్తే, ఒక గ్రాము బంగారం సుమారు 3 కిలోమీటర్ల పొడవు తీగ అవుతుంది.
🔹 బంగారానికి ఉన్న విశేష గుణాలు
బంగారం 1064.43°C వద్ద కరుగుతుంది.
వేడి, విద్యుత్ రెండింటినీ అద్భుతంగా నడిపిస్తుంది.
జంగు పట్టదు, కాలానుగుణంగా చెడిపోదు.
బంగారాన్ని 0.1 మైక్రాన్ మందంగా చేయవచ్చు, అంత పలుచగా చేస్తే కాంతిని కూడా కొంత వరకు అనుమతిస్తుంది.
🔹 బంగారం వినియోగాలు
మైక్రోఎలక్ట్రానిక్స్: చిప్లలో కనెక్షన్లకు బంగారు తీగలు.
వైద్య పరికరాలు: హార్ట్ స్టెంట్లు, న్యూరల్ ఇంప్లాంట్స్లో పూతలా.
నాసా: స్పేస్ సూట్స్, ఉపగ్రహాల్లో బంగారం — వేడి తట్టుకోవడానికి, ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలను తిప్పివేయడానికి.
స్మార్ట్ఫోన్లు: డేటా ట్రాన్స్ఫర్లో చిన్న మొత్తంలో బంగారం వాడకం.
ఒక గ్రాము బంగారం సుమారు 30 ఫుట్బాల్ మైదానాల పొడవైన తీగ అవుతుంది. అందుకే బంగారం ఆభరణాలకే పరిమితం కాకుండా శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.