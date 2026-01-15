Gold Price: టీ తాగే రేటుకే గ్రాము బంగారం! ఈ దేశంలో తులం ధర తెలిస్తే వెంటనే విమానం ఎక్కేస్తారు!
వెనిజులాలో బంగారం ధర ఒక గ్రాము కేవలం రూ. 181 మాత్రమే. టీ కప్పు ధరకే అక్కడ బంగారం ఎందుకు దొరుకుతోంది? ఇండియాకు తేవడానికి ఉన్న కస్టమ్స్ నిబంధనలు ఏమిటి?
సాధారణంగా చౌకగా బంగారం కావాలంటే అందరూ దుబాయ్ వైపు చూస్తారు. కానీ ఇప్పుడు దుబాయ్ని మించిన 'గోల్డ్ హబ్' గా వెనిజులా (Venezuela) నిలుస్తోంది. ఇక్కడ బంగారం ధరలు వింటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
వెనిజులాలో బంగారం ధర ఎంత?
ప్రస్తుత గణాంకాల ప్రకారం ధరల వ్యత్యాసం ఇలా ఉంది:
అంటే మన దేశంతో పోలిస్తే అక్కడ బంగారం దాదాపు 75 నుండి 80 రెట్లు చౌకగా లభిస్తోంది. ఒక గ్రాము బంగారం ధర అక్కడ మనం తాగే ఒక టీ కప్పు ధరతో సమానం!
అక్కడ బంగారం ఎందుకంత చౌక?
వెనిజులాలో బంగారం ఇంత తక్కువ ధరకు దొరకడానికి కారణం ఆ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుండటం కాదు, అది పూర్తిగా పతనం కావడమే!
ఆర్థిక సంక్షోభం: వెనిజులా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణంతో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. అక్కడి కరెన్సీ (బోలివర్) విలువ పూర్తిగా పడిపోయింది.
కరెన్సీగా బంగారం: నగదుకు విలువ లేకపోవడంతో, ప్రజలు తమ రోజువారీ నిత్యావసర వస్తువుల (బియ్యం, పప్పులు, మందులు) కోసం బంగారాన్ని కరెన్సీలా వాడుతున్నారు. గనుల నుంచి తీసిన ముడి బంగారాన్ని ఇచ్చి బదులుగా ఆహార పదార్థాలు కొనుక్కునే పరిస్థితి అక్కడ ఉంది.
వెనిజులా నుంచి ఇండియాకు బంగారం తేవచ్చా?
వెనిజులాలో బంగారం రూ. 200 లోపే దొరుకుతుందని మూటలు కట్టుకుని ఇండియాకు తెచ్చేస్తామంటే కుదరదు. భారత కస్టమ్స్ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉన్నాయి:
- డ్యూటీ-ఫ్రీ లిమిట్: విదేశాల్లో ఏడాది కంటే ఎక్కువ కాలం ఉన్న పురుషులు 20 గ్రాముల (రూ. 50,000 లోపు), మహిళలు 40 గ్రాముల (రూ. 1,00,000 లోపు) బంగారు ఆభరణాలను ఎలాంటి పన్ను లేకుండా తీసుకురావచ్చు.
- బిస్కెట్లు/నాణేలు: బంగారు బిస్కెట్లు లేదా నాణేలపై ఎలాంటి పన్ను మినహాయింపు ఉండదు. వాటిపై కచ్చితంగా సుంకం చెల్లించాలి.
- భారీ మొత్తంలో: ఒక కిలో వరకు బంగారం తేవాలంటే 6% నుండి 15% వరకు కస్టమ్స్ డ్యూటీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ముఖ్య గమనిక: వెనిజులాలో ధర తక్కువ ఉన్నప్పటికీ, అక్కడ ప్రస్తుతం నెలకొన్న అస్థిర పరిస్థితులు, ప్రయాణ ఖర్చులు మరియు ఇండియాలో చెల్లించాల్సిన భారీ కస్టమ్స్ డ్యూటీలను లెక్క వేసుకుంటే అది సాధారణ ప్రజలకు పెద్దగా లాభదాయకం కాకపోవచ్చు.