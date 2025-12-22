  • Menu
Gold and S&P 500 to Hit 10,000 Mark by 2029: రాబోయే ఐదేళ్లలో బంగారం, స్టాక్ మార్కెట్లలో భారీ విస్ఫోటనం.. నిపుణుల సంచలన అంచనా!

Highlights

వచ్చే ఐదేళ్లలో బంగారం ధర 10,000 డాలర్లకు చేరుతుందా? ఎడ్ యార్డెనీ సంచలన విశ్లేషణ. భారత్ వర్సెస్ చైనా.. ఇన్వెస్టర్లకు ఎక్కడ లాభం? పూర్తి వివరాలు.

మీరు బంగారంపై పెట్టుబడి పెడుతున్నారా? లేక స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. రాబోయే ఐదేళ్లలో పసిడి ధరలు మరియు అమెరికన్ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీ (S&P 500) ఊహించని రీతిలో 10,000 డాలర్ల మార్కును చేరుకుంటాయని ప్రముఖ మార్కెట్ వ్యూహకర్త ఎడ్ యార్డెనీ సంచలన అంచనా వేశారు.

బంగారం ధరలో రికార్డుల వేట

ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోతున్నాయి.

  • ప్రస్తుత స్థితి: డిసెంబర్ 22 నాటికి ఔన్సు బంగారం ధర రికార్డు స్థాయిలో $4,383.73 వద్ద ఉంది.
  • ఏడాదిలోనే 67% వృద్ధి: భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు పసిడికి రెక్కలు ఇచ్చాయి.
  • భవిష్యత్ లక్ష్యం: 2029 నాటికి ఇది ఇప్పుడున్న ధర కంటే రెట్టింపు అయ్యి $10,000కు చేరుతుందని యార్డెనీ రీసెర్చ్ పేర్కొంది.

S&P 500 సూచీ: 2029 నాటికి 10,000 పాయింట్లు

అమెరికన్ మార్కెట్ దిగ్గజ సూచీ S&P 500 కూడా ఇదే బాటలో సాగనుంది. ప్రస్తుతం 6,834 వద్ద ఉన్న ఈ సూచీ, 2026 నాటికి 7,700 పాయింట్లను, 2029 నాటికి 10,000 పాయింట్లను తాకుతుందని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. సాధారణంగా గోల్డ్, స్టాక్ మార్కెట్లు వ్యతిరేక దిశలో కదులుతాయని భావిస్తారు, కానీ దీర్ఘకాలంలో ఇవి ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తాయని ఆయన వివరించారు.

చైనా వద్దు.. భారతే ముద్దు!

ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ల విషయంలో యార్డెనీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చైనాతో పోలిస్తే భారత మార్కెట్లే పెట్టుబడులకు అత్యంత సురక్షితమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

భారత్ ప్లస్ పాయింట్స్: ఇక్కడి చట్టపరమైన నిబంధనలు, కార్పొరేట్ వ్యవస్థలు ఇన్వెస్టర్లకు నమ్మకాన్ని ఇస్తున్నాయి.

2026 అంచనా: 2025 స్థిరీకరణ (Consolidation) సంవత్సరంగా ఉన్నప్పటికీ, 2026లో భారత మార్కెట్లు సరికొత్త గరిష్టాలను తాకే అవకాశం ఉంది.

AI మార్కెట్‌లో అలజడి

టెక్నాలజీ రంగంలో 'మాగ్నిఫిసెంట్ 7' (Magnificent 7 - Apple, Microsoft, etc.) కంపెనీల మధ్య పోటీ వల్ల 2026లో ఏఐ (AI) మార్కెట్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉందని యార్డెనీ హెచ్చరించారు. అయితే మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే టెక్ కంపెనీలకు ఇది లాభదాయకంగా మారుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

