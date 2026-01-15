Gold Rate Today: మరింత పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు..నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Gold Rate Today: మరింత పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు..నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!
Gold Rate Today: అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావంతో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. గురువారం కూడా ఈ రెండు విలువైన లోహాలు స్వల్ప లాభాలను నమోదు చేశాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకునే పెట్టుబడులకంటే సురక్షిత ఆస్తుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బంగారం, వెండికి డిమాండ్ మరింత పెరుగుతోంది. మరోవైపు డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి బలహీనపడటం కూడా పసిడి, వెండి ధరలు పెరగడానికి ఒక కారణంగా మార్కెట్ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఈ పరిస్థితుల మధ్య జనవరి 15వ తేదీ ఉదయం 6:30 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కొత్త స్థాయికి చేరాయి. 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,44,010గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,32,010 వద్ద స్థిరపడింది.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా పసిడి ధరలు ఇదే ధోరణిని చూపించాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,44,160గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,32,160గా ఉంది.
వెండి ధరలు కూడా బంగారానికి అనుగుణంగానే కదలాడాయి. కిలో వెండి ధర సుమారు రూ.100 మేర పెరిగినట్లు వ్యాపారులు వెల్లడించారు.
ప్రధాన నగరాల విషయానికి వస్తే, హైదరాబాద్ మరియు విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ.1,44,010కు, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,32,010కు లభిస్తోంది. ఢిల్లీలో మాత్రం స్వల్పంగా అధికంగా నమోదై 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,44,160గా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,32,160గా కొనసాగుతోంది.