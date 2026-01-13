Gold Rates today: భారీగా పెరిగిన బంగారం వెండి ధరలు..నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Gold Rates today: వరుసగా పైకి కదులుతున్న బంగారం, వెండి ధరలు మంగళవారం కూడా గణనీయమైన పెరుగుదలతో వార్తల్లో నిలిచాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు నడిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం, వెండిపై మదుపర్ల ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. మరోవైపు డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ బలహీనపడటం కూడా పసిడి, వెండి ధరలు ఎగబాకడానికి కారణంగా మారింది.
ఈ పరిస్థితుల మధ్య జనవరి 13 ఉదయం 6:30 గంటల సమయానికి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు కొత్త స్థాయికి చేరాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,160గా నమోదైంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,30,310కి చేరింది. పండుగలు, వివాహాల సీజన్ దగ్గరపడుతుండటంతో స్థానికంగా కూడా డిమాండ్ పెరుగుతున్నట్టు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ మార్కెట్లోనూ బంగారం ధరలు ఇదే ధోరణిని కొనసాగించాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,42,310గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,30,460గా నమోదైంది. వాణిజ్య రాజధాని ముంబైలోనూ ధరలు దాదాపు సమానంగానే ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ. 1,42,160కు, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,30,310కు చేరింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ మార్కెట్లో కూడా హైదరాబాద్ ధరలతో సమానంగా బంగారం విక్రయమవుతోంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు రూ. 1,42,160 కాగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,30,310గా కొనసాగుతోంది. ఇదే సమయంలో వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా పెరిగి మదుపర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో వచ్చే రోజుల్లోనూ ధరల్లో మార్పులు కొనసాగుతాయనే అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.