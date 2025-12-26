Gold and Silver rate: బంగారం, వెండి సరికొత్త రికార్డు ధరలు తులం బంగారం ₹1.38 లక్షలు, కిలో వెండి ₹2.32 లక్షలు
ఎంసీఎక్స్లో బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి. 10 గ్రాముల బంగారం ₹1.38 లక్షలకు, వెండి కిలోకు ₹2.32 లక్షలకు చేరింది. ఈ ధర పెరుగుదలకు కారణాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధోరణులు, మరియు పెట్టుబడిదారుల కోసం నిపుణుల సూచనలను తెలుసుకోండి.
భారతదేశంలోని పెట్టుబడిదారులను ఆశ్చర్యపరుస్తూ బంగారం, వెండి ధరలు మునుపెన్నడూ లేని గరిష్ట స్థాయిలకు చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు మరియు వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాల నేపథ్యంలో, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 10 గ్రాములకు ₹1,38,994 వద్ద ఆల్-టైమ్ హైని తాకగా, వెండి ధర కిలోకు ₹2,32,741కి పెరిగింది.
MCXలో రికార్డు స్థాయి ట్రేడింగ్
డిసెంబర్ 26, శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లలో రెండు లోహాలు తమ కొత్త గరిష్టాలను చేరుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి మరియు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చనే ఆశతో పెట్టుబడిదారులు బంగారాన్ని సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నారు. MCXలో ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.65% పెరగగా, మార్చి సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 4% మేర ఎగబాకాయి. ఉదయం 9:15 గంటల ప్రాంతంలో మార్కెట్ అత్యంత క్రియాశీలంగా ఉంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే ధోరణి
భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పసిడి ధరలు ఇదే బాటలో ఉన్నాయి. అమెరికా ఫిబ్రవరి గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.7% పెరిగి ఒక ఔన్సు ధర $4,533.60 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ధరల పెరుగుదలకు కారణాలేమిటి? నిపుణుల విశ్లేషణ
రిలయన్స్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది బంగారం ధరలు అకస్మాత్తుగా పెరగడానికి గల కారణాలను వివరించారు:
- వెనిజులా నుండి ముడి చమురు రవాణాను అడ్డుకుంటూ అమెరికా విధించిన ఆంక్షలు.
- కొనసాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం.
- నైజీరియాలోని ISIS స్థావరాలపై అమెరికా వైమానిక దాడులు.
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ అస్థిరత.
- ద్రవ్యోల్బణం మరియు కార్మిక మార్కెట్ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వచ్చే ఏడాది అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే అవకాశం ఉండటం.
"ఈ కారణాలన్నీ కలిసి లోహాల మార్కెట్లో బుల్ రన్ (పెరుగుదల)కు దారితీశాయి" అని విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.
మున్ముందు ధరలు ఎలా ఉండవచ్చు?
రాబోయే కాలంలో కూడా భారతీయ MCX మార్కెట్లో బంగారం ధరలు సానుకూలంగా ఉంటాయని త్రివేది అంచనా వేస్తున్నారు. ఈరోజు బంగారం ధర ₹1,39,000 వద్ద నిరోధాన్ని (Resistance) ఎదుర్కోవచ్చని, ఒకవేళ అది దాటితే ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.