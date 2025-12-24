Gold and Silver Prices: బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరాయి
హైదరాబాద్: దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు రోజురోజుకి కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తూ ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఈ బుధవారం 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,41,150కు చేరింది. అదే సమయంలో వెండి కూడా పరుగులు పెడుతోంది. వెండి కేజీ ధర రూ. 2,25,393 వద్ద స్థిరపడింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా ఈ లోహాల ధరలు చుక్కలకు తాకుతున్నాయి. బంగారం ధర ఔన్సు 4,495 డాలర్లు, వెండి ధర 72.22 డాలర్లుకి చేరింది. నేటి ట్రేడింగ్లో బంగారం ధర ఒక దశలో 4,500 డాలర్లను దాటడం గమనార్హం. ఈ ఉదయం స్పాట్ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఔన్సు 4,507.27 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది. ఈ ఏడాదిలో పసిడి ధర దాదాపు 70 శాతం పెరగడం విశేషం.
నిపుణులు చెప్పుచున్నట్లుగా, వచ్చే ఏడాదిలో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లలో కోత వచ్చే అంచనాలతో మదుపర్లు బంగారం, వెండిని సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనాలుగా చూస్తున్నారు. అదనంగా, భౌగోళిక, రాజకీయ అనిశ్చితులు కూడా బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడానికి కారణమవుతున్నాయి.