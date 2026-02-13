Gold Price Today: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్..స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధర..నేటి లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే
మహిళలకు గుడ్ న్యూస్..స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం ధర..నేటి లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే
Gold Price Today: బంగారం.. ఈ పేరు వింటేనే మహిళల కళ్లలో ఒక మెరుపు కనిపిస్తుంది. పండగైనా, పబ్బమైనా, శుభకార్యమైనా సరే.. ఒంటిపై పుత్తడి మెరిసిపోవాల్సిందే. అయితే, గత కొంతకాలంగా చుక్కలనంటుతున్న పసిడి ధరలు కొనుగోలుదారులకు చుక్కలు చూపించాయి. ఒకానొక దశలో తులం బంగారం రూ.2 లక్షల మార్కుకు చేరువవుతుందేమో అన్నట్లుగా పెరిగిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు పసిడి ప్రియులకు కాస్త ఊరట లభిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 13, శుక్రవారం నాడు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి.
ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో బంగారం దుకాణాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. గత నెలలో భారీగా పెరిగిన ధరలు ఇప్పుడు కాస్త స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 13న దేశవ్యాప్తంగా 10 గ్రాముల బంగారంపై కేవలం రూ.10 మాత్రమే తగ్గింది. ఇది చాలా తక్కువ మార్పు అయినప్పటికీ, ధరలు పెరగకపోవడం పట్ల కొనుగోలుదారులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయాల ప్రభావం మన దేశీయ మార్కెట్పై కనిపిస్తోంది.
హైదరాబాద్, విజయవాడ నగరాల్లో ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 13) బంగారం ధరలు దాదాపు ఒకేలా కొనసాగుతున్నాయి. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,45,190 వద్ద ఉండగా, అదే సమయంలో 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,58,390 గా నమోదైంది.
బంగారంతో పోలిస్తే వెండి ధరలు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఈరోజు వెండి కిలోపై సుమారు రూ.100 వరకు పెరిగింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో కిలో వెండి ధర గరిష్టంగా రూ.2,99,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండిని కేవలం ఆభరణాలకే కాకుండా పారిశ్రామిక అవసరాలకు కూడా ఎక్కువగా వాడుతుండటంతో దీనికి డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ఒకప్పుడు రూ.70 వేలు ఉన్న వెండి, ఇప్పుడు ఏకంగా 3 లక్షలకు చేరువలో ఉండటం సామాన్యులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
మీరు గనుక బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, పైన పేర్కొన్న ధరలు కేవలం ప్రాథమిక రేట్లు మాత్రమే అని గుర్తుంచుకోవాలి. దీనికి అదనంగా 3 శాతం జీఎస్టీ, ఆయా నగలపై ఉండే మేకింగ్ ఛార్జీలు అదనంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆభరణాలు కొనేటప్పుడు హాల్ మార్క్ ముద్రను తప్పనిసరిగా తనిఖీ చేసుకోండి. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉంది కాబట్టి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిదని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.