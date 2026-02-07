Gold and Silver Price Fluctuations: పసిడి ప్రియులకు ఊరట: వారం రోజుల్లో భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. ఎంతంటే?
Gold and Silver Price Fluctuations: బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ మార్పు! ఫిబ్రవరి 1 నుండి 7 వరకు ధరలు ఎలా తగ్గాయి? హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, చెన్నై నగరాల్లో నేటి (ఫిబ్రవరి 7, 2026) తాజా రేట్లు మరియు వారం రోజుల విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
Gold & Silver Price Fluctuations: ఫిబ్రవరి మాసం ప్రారంభం నుంచే బులియన్ మార్కెట్ భారీ ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది. వారం రోజుల క్రితం ఆకాశాన్ని తాకిన ధరలు, నేడు (ఫిబ్రవరి 7, 2026) సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వెండి ధరల్లో వచ్చిన మార్పు ఇన్వెస్టర్లను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
నగరాల వారీగా బంగారం ధరల విశ్లేషణ (ఫిబ్రవరి 1 - 7):
గత ఏడు రోజుల్లో ప్రధాన నగరాల్లో 10 గ్రాముల (తులం) బంగారం ధరలు ఇలా మారాయి:
|నగరం
|ఫిబ్రవరి 1 (24K)
|ఫిబ్రవరి 7 (24K)
|తగ్గుదల
|హైదరాబాద్ / విజయవాడ
|₹ 1,60,580
|₹ 1,56,600
|₹ 3,980
|చెన్నై
|₹ 1,62,550
|₹ 1,57,310
|₹ 5,240
|ఢిల్లీ
|₹ 1,60,730
|₹ 1,56,750
|₹ 3,980
గమనిక: 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా హైదరాబాద్లో సుమారు రూ. 3,650 తగ్గి, ప్రస్తుతం ₹ 1,43,550 వద్ద కొనసాగుతోంది.
వెండి ధరల్లో పెను మార్పు:
బంగారం కంటే వెండి ధరల్లో పతనం మరింత తీవ్రంగా ఉంది. ఫిబ్రవరి 1న కిలో వెండి ధర రూ. 3.20 లక్షల వద్ద ఉండగా, నేడు శనివారం (ఫిబ్రవరి 7) నాటికి అది ₹ 2.85 లక్షలకు పడిపోయింది. అంటే కేవలం వారం రోజుల్లోనే కేజీ వెండిపై రూ. 35,000 మేర తగ్గుదల నమోదైంది.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్: ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ విలువ బలపడటం మరియు ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు మొగ్గు చూపడం.
డిమాండ్ మార్పు: అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న రాజకీయ, ఆర్థిక అనిశ్చితి వల్ల ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుండి ఇతర పెట్టుబడుల వైపు మళ్లడం.
స్థానిక అంశాలు: ఎక్స్ఛేంజ్ మార్జిన్ నిబంధనలలో మార్పులు రావడం వల్ల ధరలు దిగొచ్చాయి.