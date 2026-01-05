Gold and Silver Outlook 2026.. వెనెజువెలాపై అమెరికా దాడితో ఇన్వెస్టర్లలో వణుకు!
వెనెజువెలాపై అమెరికా దాడి నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది. జేపీ మోర్గాన్ అంచనాలు, భారత్పై పడే ప్రభావం మరియు రూ. 9,000 కోట్ల బకాయిల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
గత ఏడాది బంగారం, వెండి మదుపరులకు కాసుల వర్షం కురిపించాయి. పసిడిపై పెట్టిన పెట్టుబడులు దాదాపు 73.45% లాభాలను ఇవ్వగా, వెండి ఏకంగా 164% మేర లాభాలను పంచింది. అయితే, 2026 ప్రారంభంలోనే వెనెజువెలాపై అమెరికా జరిపిన సైనిక దాడి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది. ఈ పరిణామం బంగారం, వెండి ధరల భవిష్యత్తుపై కొత్త చర్చకు తెరలేపింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 'గ్యాప్-అప్' ఓపెనింగ్
వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా దళాలు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తారస్థాయికి చేరాయి. ఈ అనిశ్చితి వల్ల ఇన్వెస్టర్లు మళ్లీ సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం (Safe Haven) వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనివల్ల సోమవారం మార్కెట్లు గ్యాప్-అప్ ఓపెనింగ్తో ప్రారంభమయ్యాయి.
ధరల అంచనా: జేపీ మోర్గాన్ షాకింగ్ రిపోర్ట్
ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థ జేపీ మోర్గాన్ (J.P. Morgan) తాజా అంచనాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది చివరికల్లా లోహాల ధరలు చుక్కలను తాకనున్నాయి:
- మేలిమి బంగారం (Gold): ఔన్స్కు 5,400 డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉంది.
- వెండి (Silver): ఔన్స్కు 100 డాలర్ల మార్కును అందుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్ (MCX) లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర సుమారు రూ. 1,37,750 వద్ద ఉండగా, కిలో వెండి ఏకంగా రూ. 2,46,000 దాటి ట్రేడ్ అవుతోంది.
భారత్పై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
వెనెజువెలా సంక్షోభం భారత్పై రెండు రకాలుగా ప్రభావం చూపనుంది:
- బకాయిల వసూలు: వెనెజువెలా నుంచి ఓఎన్జీసీ విదేశ్ వంటి భారతీయ కంపెనీలకు దాదాపు రూ. 9,000 కోట్ల ($1 Billion) బకాయిలు రావాల్సి ఉంది. అక్కడ పరిస్థితులు చక్కబడితే ఈ నిధులు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
- చమురు దౌత్యం: అమెరికా వెనెజువెలాపై ఆంక్షలు ఎత్తివేస్తే, భారత్కు చౌకగా చమురు దిగుమతి చేసుకునే మార్గం సుగమమవుతుంది. దీనివల్ల రష్యా, పశ్చిమాసియా దేశాలతో రేట్ల విషయంలో భారత్ బేరసారాలు ఆడే అవకాశం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారల్కు 60.75 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా ఉంది.
ధరలను ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలు:
- చైనా ఆంక్షలు: వెండి ఎగుమతులపై చైనా విధిస్తున్న ఆంక్షలు వెండి ధర పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం.
- డాలర్ విలువ: అమెరికా వడ్డీ రేట్లు, డాలర్ మారకం రేటులో మార్పులు.
- పారిశ్రామిక వినియోగం: ఎలక్ట్రానిక్స్, సోలార్ ప్యానెల్స్ తయారీలో వెండి వినియోగం పెరగడం.
ముగింపు: వెనెజువెలాపై దాడి ప్రభావం స్వల్పకాలంలో మార్కెట్లలో ఆటుపోట్లు కలిగించినా, దీర్ఘకాలంలో బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుదల బాటలోనే ఉంటాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మదుపరులు ప్రస్తుత ధరల వద్ద ఆచితూచి వ్యవహరించడం ఉత్తమం.