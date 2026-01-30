Copper Shortage: రాగి కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గగ్గోలు.. బంగారం, వెండిని మించిపోనుందా? ఎకనామిక్ సర్వే హెచ్చరిక!
Copper Shortage: రాగికి పెరగనున్న డిమాండ్! బంగారం, వెండి కంటే రాగి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకనున్నాయా? కృత్రిమ మేధ (AI), ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఎదురుకానున్న రాగి కొరతపై భారత ఆర్థిక సర్వే 2025–26 సంచలన హెచ్చరిక.
Copper Shortage: భవిష్యత్తులో ప్రపంచం ఎదుర్కోబోయే అతిపెద్ద సంక్షోభం రాగి (Copper) కొరత కానుందా? అవుననే అంటోంది భారత ఆర్థిక సర్వే 2025-26. కృత్రిమ మేధ, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో రాగి ప్రాధాన్యత విపరీతంగా పెరగడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో బంగారం, వెండి ధరల కంటే రాగి ధరల పెరుగుదల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను శాసించబోతోంది. తాజాగా విడుదలైన భారత ఆర్థిక సర్వే 2025-26 ప్రకారం, రాబోయే సంవత్సరాల్లో ప్రపంచం తీవ్రమైన రాగి కొరతను ఎదుర్కోనుంది. రాగి ఇకపై కేవలం ఒక లోహం మాత్రమే కాదు.. ఒక 'వ్యూహాత్మక వనరు'గా మారబోతోందని సర్వే స్పష్టం చేసింది.
డిమాండ్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలివే:
రాగి ధరలు మరియు వినియోగం పెరగడానికి సర్వే రెండు ముఖ్యమైన అంశాలను వెల్లడించింది:
♦ AI & డేటా సెంటర్లు: కృత్రిమ మేధ (Artificial Intelligence) ఆధారిత డేటా సెంటర్ల విస్తరణకు భారీగా రాగి కేబుల్స్ అవసరం.
♦ గ్రీన్ ఎనర్జీ: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EV), పవన మరియు సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు రాగి వెన్నెముక వంటిది. గ్రిడ్ నెట్వర్క్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ల నిర్మాణానికి ఇది అత్యవసరం.
ఒక గిగావాట్ పవన విద్యుత్ కోసం 1,194 ట్రక్కుల రాగి!
రాగి వినియోగం ఎంత ఎక్కువగా ఉందో అర్థం చేసుకోవడానికి ఆర్థిక సర్వే ఒక విస్తుపోయే ఉదాహరణను ఇచ్చింది.
♦ 1 గిగావాట్ పవన విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే దాదాపు 2,866 టన్నుల రాగి అవసరం.
♦ ఇంత మొత్తంలో రాగిని తరలించాలంటే సగటున 2.4 టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్న 1,194 ట్రక్కులు కావాలి. గ్రీన్ ఎనర్జీ వెనుక ఎంత పెద్ద మైనింగ్ వ్యవస్థ ఉందో ఈ లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
తవ్వకం కష్టతరం.. దిగుబడి తక్కువ!
రాగి లభ్యత క్రమంగా తగ్గిపోతోందని సర్వే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
♦ గతంలో గనుల్లో రాగి శాతం 0.6 ఉండగా, కొత్త ప్రాజెక్టులలో అది 0.4 శాతానికి పడిపోయింది.
♦ అంటే, కేవలం 1 టన్ను స్వచ్ఛమైన రాగిని పొందాలంటే సుమారు 200 టన్నుల ధాతువును ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
♦ దీనివల్ల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి, సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది.
భవిష్యత్తు ఏంటి?
కొత్త గనులకు వేగంగా అనుమతులు ఇవ్వకపోతే మరియు రీసైక్లింగ్ (Recycling) పై దృష్టి పెట్టకపోతే గ్రీన్ ఎనర్జీ కల అడ్డంకిగా మారుతుందని సర్వే హెచ్చరించింది. రాబోయే దశాబ్దంలో ప్రపంచ శక్తి పరివర్తనను నిర్ణయించేది రాగి లభ్యతేనని ఆర్థిక సర్వే 2025-26 తేల్చి చెప్పింది.