From LLB to a Successful Businessman.. రూ. 3 వేల పెట్టుబడితో వ్యాపారం! నేడు లక్షల సంపాదనతో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న భూపేంద్ర దత్
ఎల్ఎల్బీ చదివి లాయర్ కాకుండా.. రూ. 3 వేల పెట్టుబడితో బట్టల వ్యాపారం ప్రారంభించి సక్సెస్ అయిన భూపేంద్ర దత్ స్ఫూర్తిదాయక కథనం.
చాలామంది పెద్ద చదువులు చదివితే కేవలం ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగమో, లేక కార్పొరేట్ కొలువో చేయాలనుకుంటారు. కానీ మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన భూపేంద్ర పరశురామ్ దత్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. ఆయన ఎల్ఎల్బీ (LLB) పూర్తి చేసినా, నల్ల కోటు వేసుకుని కోర్టుకు వెళ్లలేదు. బదులుగా తన తండ్రి చూపిన బాటలో వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగి, నేడు వందలాది మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
రూ. 3 వేలతో మొదలైన ప్రస్థానం
భూపేంద్ర తండ్రి ధాన్యం వ్యాపారి. తండ్రి కష్టపడే తత్వాన్ని చూసి పెరిగిన భూపేంద్రకు వ్యాపారంపై మక్కువ కలిగింది. 1988లో ఎల్ఎల్బీ పూర్తి చేసిన వెంటనే, కేవలం రూ. 3,000 అతి తక్కువ పెట్టుబడితో ఒక చిన్న రెడీమేడ్ గార్మెంట్ దుకాణాన్ని ప్రారంభించారు. ముంబై రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ పేరుతో మొదలైన ఈ ప్రయాణం నేటికి 37 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది.
విజయ రహస్యం: నాణ్యత మరియు తక్కువ ధర
ప్రస్తుతం ముంబై, ఢిల్లీ, ఆగ్రా, గుజరాత్ వంటి ప్రధాన నగరాల నుండి నేరుగా దుస్తులను దిగుమతి చేసుకుంటూ, తన కస్టమర్లకు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన బట్టలను అందిస్తున్నారు భూపేంద్ర.
ధరలు: ఒక జత బట్టలు కేవలం రూ. 500 నుండి రూ. 1500 మధ్యలోనే అందుబాటులో ఉంటాయి.
వెరైటీ: షర్టులు, ప్యాంట్లు, టీ-షర్టులతో పాటు నైట్ ప్యాంట్లు కూడా ఇక్కడ లభిస్తాయి.
ఆదాయం: ఈ వ్యాపారం ద్వారా ఆయన ఏడాదికి రూ. 5 నుండి 6 లక్షల వరకు సంపాదిస్తూ, మరికొంతమందికి ఉపాధిని కూడా కల్పిస్తున్నారు.
ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని..
"మొదట్లో చిన్న దుకాణంతో ప్రారంభించినప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాను. కానీ నా తల్లిదండ్రులు, సోదరులు ఇచ్చిన మద్దతుతో వెనకడుగు వేయలేదు" అని భూపేంద్ర గర్వంగా చెబుతారు. లాయర్ వృత్తిని వదిలి బట్టల వ్యాపారంలోకి రావడం మొదట్లో వింతగా అనిపించినా, నేడు ఆయన సాధించిన విజయం అందరి నోళ్లూ మూయించింది.
బిజినెస్ టిప్స్: భూపేంద్ర సక్సెస్ నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి
- తక్కువతో మొదలుపెట్టండి: వ్యాపారానికి లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి అవసరం లేదు, సరైన ప్రణాళిక ఉంటే రూ. 3 వేలతో కూడా అద్భుతాలు చేయవచ్చు.
- డైరెక్ట్ సోర్సింగ్: మధ్యవర్తులు లేకుండా పెద్ద నగరాల నుండి నేరుగా సరుకు తేవడం వల్ల కస్టమర్లకు తక్కువ ధరకు అందించవచ్చు.
- కుటుంబ మద్దతు: వ్యాపారంలో విజయం సాధించాలంటే కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఎంతో కీలకం.