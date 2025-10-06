FD: ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారా.. అయితే పప్పులో కాలేసినట్లే.. ఎందుకో తెెలుసా..?
FD: మీరు మీ సంపాదనలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో (FDలు) పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు సురక్షితమైన పెట్టుబడిదారుడిగా భావిస్తే, ఈ వార్త మీ కళ్లను తెరిపిస్తుంది. ఓ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఇటీవల X (గతంలో ట్విట్టర్)లో ఒక పోస్ట్లో భారతీయ పొదుపుదారులను హెచ్చరించారు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టడం వాస్తవానికి "సైలెంట్ వెల్త్ ట్రాప్" అని, డబ్బు సురక్షితంగా కనిపించే ఒక ఉచ్చు, కానీ వాస్తవానికి, దాని విలువ క్రమంగా తగ్గుతుంది.
ఆ సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుత FD రేట్లు ఏటా 6.3-7శాతం ఉండగా, ద్రవ్యోల్బణం దాదాపు 2.1శాతం ఉంది. దీని అర్థం మీ వాస్తవ రాబడి 4.2-4.9శాతం రూ.10.42 లక్షలు మాత్రమే. అయినప్పటికీ, దాదాపు 70శాతం భారతీయ కుటుంబాలు FDలను తమ అత్యంత విశ్వసనీయ పొదుపు వనరుగా భావిస్తారు. ప్రజలు హామీ ఇచ్చిన భద్రత, ఆర్థిక అక్షరాస్యత లేకపోవడం ,మార్కెట్ అస్థిరతకు భయపడటం వల్లే ఇలా జరుగుతుందని కౌశిక్ అంటున్నారు. అయితే, ద్రవ్యోల్బణం తక్కువగా ఉన్నంత వరకు మాత్రమే ఈ భద్రత ఉంటుందని ఆయన హెచ్చరించారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న కొద్దీ, FDలపై వచ్చే వడ్డీ అసమర్థంగా మారుతుంది. మీ నిజమైన సంపద తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది.
ద్రవ్యోల్బణం FD రాబడి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, మీ నిజమైన సంపద పెరుగుతోంది కాదు, తగ్గుతోందని ఆ వ్యక్తి అన్నారు. అందువల్ల, FDలపై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను వైవిధ్యపరచాలని ఆయన సలహా ఇచ్చారు. పెట్టుబడిదారులు తమ పోర్ట్ఫోలియోలలో FDలతో పాటు ఈక్విటీలు (12–15శాతం CAGR), డెట్ ఫండ్లు (6.5–8శాతం) బంగారం లేదా REITల వంటి ద్రవ్యోల్బణం-హెడ్జింగ్ ఆస్తులను చేర్చాలని సూచించారు. సురక్షితమైన పెట్టుబడులపై మాత్రమే ఆధారపడటం దీర్ఘకాలంలో హానికరమని కూడా ఆర్థిక నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఇది కాంపౌండింగ్, వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని తొలగిస్తుంది.