Smart Investing with FDs: సురక్షితమైన, లాభదాయకమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్
ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ల (FDs) ద్వారా గరిష్ట రాబడిని పొందేందుకు నిపుణుల చిట్కాలను తెలుసుకోండి. స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక ఎఫ్డీలను సమతుల్యం చేసుకోండి, 'కాంపౌండింగ్' (చక్రవడ్డీ) విధానాన్ని ఉపయోగించండి, వివిధ బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లను సరిపోల్చండి, 5 ఏళ్ల ఎఫ్డీలతో పన్ను ఆదా చేయండి మరియు మీ డబ్బును సురక్షితంగా ఉంచుకోండి.
భారతదేశంలో, చాలామంది ప్రజలు బ్యాంకుల్లో మరియు పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో (FDs) డబ్బును డిపాజిట్ చేయడం ఒక సాధారణ పద్ధతి. ఎఫ్డిలలో పెట్టుబడి పెట్టడం సురక్షితమని ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నప్పటికీ, మెరుగైన రాబడి మరియు సరైన లిక్విడిటీ (నగదు లభ్యత) నిర్వహణ కోసం మీ పెట్టుబడులను ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని కూడా వారు నొక్కి చెబుతున్నారు. ఎఫ్డిలలో తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇక్కడ ఒక మార్గదర్శిని ఉంది:
1. స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక ఎఫ్డిలను బ్యాలెన్స్ చేయండి
మీరు పొందే వడ్డీ రేటు మీ ఎఫ్డి వ్యవధిని బట్టి మారుతుంది. స్వల్పకాలిక ఎఫ్డిలు మీకు నగదు అవసరమైనప్పుడు త్వరగా నిధులను అందుబాటులోకి తెస్తాయి, కానీ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కంటే తక్కువ రాబడిని కలిగి ఉంటాయి. దీనికి విరుద్ధంగా, దీర్ఘకాలిక ఎఫ్డిలు మీకు అధిక వడ్డీ రేటును ఇస్తాయి, కానీ మీ నగదును ఎక్కువ కాలం పాటు నిలిపివేస్తాయి.
తక్షణ అవసరాలకు లిక్విడిటీని కలిగి ఉంటూనే చెప్పుకోదగ్గ రాబడిని పొందడానికి స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక ఎఫ్డిలు రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేయాలని ఆర్థిక సలహాదారులు సూచిస్తున్నారు.
2. మీ గుడ్లన్నీ ఒకే బుట్టలో పెట్టవద్దు (డైవర్సిఫై చేయండి)
మీ డబ్బు మొత్తాన్ని ఒకే ఎఫ్డిలో పెట్టడం తెలివైన ఆలోచన కాదు. బదులుగా, మీ డబ్బును వివిధ సమయాల్లో మెచ్యూర్ అయ్యే వేర్వేరు ఎఫ్డిలుగా విభజించండి. ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒక ఎఫ్డి మెచ్యూర్ అవుతుంది. ఇది మారుతున్న వడ్డీ రేట్ల కారణంగా వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు మీకు స్థిరమైన నగదు ప్రవాహాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
3. బ్యాంకులవారీగా వడ్డీ రేట్లను సరిపోల్చండి
మీ డబ్బును ఒకే బ్యాంకుకు అప్పగించే ముందు, ఇతర బ్యాంకులు అందించే వడ్డీ రేట్లను సరిపోల్చండి. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఒకే విధమైన రేట్లను అందించవచ్చు, కానీ ప్రైవేట్ మరియు చిన్న ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు మెరుగైన రాబడిని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. 0.5% వంటి చిన్న వ్యత్యాసం కూడా మీ దీర్ఘకాలిక డిపాజిట్లపై గణనీయమైన రాబడి వ్యత్యాసాన్ని చూపవచ్చు. 4-5 బ్యాంకుల రేట్లను తనిఖీ చేయడం ద్వారా మీరు సాధ్యమయ్యే గరిష్ట లాభాన్ని పొందుతారు.
4. కాంపౌండింగ్తో మీ డబ్బును వృద్ధి చెందించండి
మీ ఎఫ్డిల నుండి వచ్చే వడ్డీని ఖాళీగా ఉంచవద్దు; బదులుగా, దానిని అసలుతో పాటు తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టండి. కాంపౌండింగ్ అనేది ఒకరి డబ్బును ఓపికగా సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం క్రమంగా పెరగనిచ్చే ప్రక్రియ. వడ్డీని తిరిగి పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, మీ పెట్టుబడి కొన్ని సంవత్సరాలలో రెట్టింపు అవుతుంది, అందువల్ల సంపద సృష్టిలో కాంపౌండింగ్ అత్యంత శక్తివంతమైన కారకాల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది.
5. 5 సంవత్సరాల ఎఫ్డితో పన్ను ఆదా చేసుకోండి
ఆదాయపు పన్ను మీకు తలనొప్పిగా ఉంటే, 5 సంవత్సరాల పన్ను ఆదా చేసే ఎఫ్డి ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం కావచ్చు. ఈ రకమైన డిపాజిట్ సెక్షన్ 80C కింద మినహాయింపుకు అర్హత పొందుతుంది, అందువల్ల మీ పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయం తగ్గుతుంది మరియు మీ డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఈ వ్యూహాన్ని దీర్ఘకాలంలో సంపదను నిర్మించడానికి మరియు పన్ను ప్రణాళిక కోసం ఉపయోగించవచ్చు.
6. భద్రతే ముఖ్యం: మీ డబ్బును విస్తరించండి (స్ప్రెడ్ చేయండి)
మీ డబ్బు మొత్తాన్ని ఒకే బ్యాంకులో ఉంచడం మంచి ఆలోచన కాదు. నష్టపోయే అవకాశాన్ని తగ్గించడానికి, మీ ఎఫ్డిలను వివిధ బ్యాంకులలో కలిగి ఉండండి. బ్యాంక్ డిపాజిట్లు ₹5 లక్షల వరకు బీమా చేయబడి ఉంటాయి (DICGC ద్వారా), కాబట్టి ఊహించని సంఘటన జరిగితే మీరు ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు. వివిధ బ్యాంకులలో మీ డిపాజిట్లను విస్తరించడం ద్వారా, మీరు మీ డబ్బును కోల్పోరు, మరియు అది మీకు వడ్డీని కూడా సంపాదించిపెడుతుంది.
ఎఫ్డిలలో తెలివైన పెట్టుబడిదారుడిగా ఉండటం కేవలం భద్రతకు మాత్రమే పరిమితం కాదు; ప్రణాళిక మరియు భవిష్యత్ పెట్టుబడుల ద్వారా మీ ఆదాయాన్ని నిర్వహించడం మరియు క్రమం తప్పకుండా పెంచుకోవడం ద్వారా కూడా ఇది సాధ్యమవుతుంది.