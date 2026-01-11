SIP: మీ నెలకు రూ. 30వేల జీతం ఉన్నా.. 1 కోటి రూపాయల ఫండ్ సాధ్యమే.. ఎలాగో తెలుసా..?
SIP: జీవితాన్ని సుస్థిరంగా, ఒత్తిడిలేకుండా ముందుకు నడిపించాలంటే ఆర్థిక క్రమశిక్షణ అనేది తప్పనిసరి. భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే చాలా సమస్యలకు మూలం డబ్బుతో సంబంధించిన అస్థిరతే అని చెప్పవచ్చు. సమయానికి పొదుపు చేయకపోవడం, పెట్టుబడులపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది అనవసరమైన ఆర్థిక ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. అయితే ముందుగానే ఆలోచించి, క్రమపద్ధతిలో పెట్టుబడులు పెట్టినట్లయితే భవిష్యత్తును భద్రంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు. ఈ క్రమశిక్షణకు సరైన మార్గాల్లో ఒకటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (SIP) ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం.
చాలా మందిలో ఉన్న అపోహ ఏమిటంటే… మంచి జీతం లేకపోతే పెద్ద మొత్తంలో సంపద నిర్మించలేమని. కానీ నిజానికి ఇది తప్పు. మీ నెలవారీ వేతనం కేవలం 30 వేల రూపాయలే అయినా సరే, సరైన ప్రణాళికతో మీరు కోటి రూపాయల ఫండ్ను కూడా నిర్మించుకోవచ్చు. ఇందుకు ముఖ్యమైనది క్రమశిక్షణ, సహనం మరియు సమయం.
సాధారణ SIP విధానాన్ని తీసుకుంటే, మీరు ప్రతి నెల 3 వేల రూపాయలు మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టారని అనుకుందాం. ఈ పెట్టుబడిని 25 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించి, సంవత్సరానికి సగటున 12 శాతం రాబడి లభిస్తే, ఈ కాలంలో మీరు మీ జేబు నుంచి పెట్టిన మొత్తం సుమారు 9 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. కానీ కాంపౌండింగ్ ప్రభావం వల్ల ఈ పెట్టుబడి విలువ సుమారు 50 లక్షల రూపాయల వరకు పెరుగుతుంది. ఇది మంచి మొత్తం అయినప్పటికీ, కోటి రూపాయల లక్ష్యాన్ని మాత్రం చేరుకోదు.
అయితే ఇక్కడే “స్టెప్-అప్ SIP” అనే విధానం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ పద్ధతిలో మీరు ప్రతి సంవత్సరం మీ SIP మొత్తాన్ని కొద్దిగా పెంచుకుంటూ వెళ్తారు. ఉదాహరణకు, మొదటి సంవత్సరంలో నెలకు 3 వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, రెండో సంవత్సరంలో దానిని 10 శాతం పెంచి నెలకు 3,300 రూపాయలు చేయాలి. మూడో సంవత్సరంలో మరలా 10 శాతం పెంచుతూ ఈ ప్రక్రియను కొనసాగిస్తారు. అంటే మీ ఆదాయం పెరుగుతున్న కొద్దీ పెట్టుబడిని కూడా క్రమంగా పెంచుకుంటూ వెళ్తారు.
ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం SIP మొత్తాన్ని 10 శాతం చొప్పున పెంచుతూ 25 సంవత్సరాల పాటు పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, ఈ మొత్తం కాలంలో మీరు పెట్టిన అసలు పెట్టుబడి సుమారు 25 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. అయితే దీర్ఘకాలంలో కాంపౌండింగ్ శక్తి పనిచేయడం వల్ల, సగటున 12 శాతం వార్షిక రాబడి లెక్కన చూస్తే, మీ ఫండ్ విలువ సుమారు 1.05 కోట్ల రూపాయల వరకు చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
అర్థం చేసుకోవడానికి సులభంగా చెప్పాలంటే.. చిన్న మొత్తంతో మొదలుపెట్టి, ప్రతి సంవత్సరం కొద్దిగా పెంచుకుంటూ పెట్టుబడి పెట్టడమే స్టెప్-అప్ SIP యొక్క అసలు సూత్రం. ఇది మీ ఆదాయంపై ఎక్కువ భారం లేకుండా, దీర్ఘకాలంలో పెద్ద సంపదను నిర్మించడానికి సహాయపడుతుంది. క్రమశిక్షణతో మొదలుపెట్టి, మధ్యలో ఆపకుండా కొనసాగించగలిగితే, కోటి రూపాయల లక్ష్యం అసాధ్యం కాదు. ఆర్థిక స్వేచ్ఛ వైపు అడుగు వేయాలంటే, ఈరోజే పెట్టుబడిని ప్రారంభించడమే ఉత్తమ నిర్ణయం.