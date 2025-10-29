  • Menu
Home  > వ్యాపారం

EPFO Latest Update: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్స్.. కోటి మందికిపైగా ప్రయోజనం

EPFO Latest Update: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్స్.. కోటి మందికిపైగా ప్రయోజనం
x

EPFO Latest Update: ఈపీఎఫ్ఓ కొత్త రూల్స్.. కోటి మందికిపైగా ప్రయోజనం

Highlights

ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన నియమాలలో కొత్త మార్పులు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.

EPFO Latest Update: ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) తన నియమాలలో కొత్త మార్పులు చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. రాబోయే నెలల్లో EPF, ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్ (EPS) కు తప్పనిసరి ఉద్యోగి సహకారాల జీతం పరిమితిని నెలకు ₹25 వేలకు పెంచే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం జీతం పరిమితి నెలకు రూ.15 వేలుగా ఉంది. అయితే EPFO ​​నిర్వహించే EPF, EPS కు తప్పనిసరి సహకారాలకు ఇది చట్టబద్ధమైన పరిమితి.

రెండు పథకాలలో నుంచి వైదొలగవచ్చు..

నెలకు రూ.15 వేల కంటే ఎక్కువ బేసిక్ జీతం ఉన్న ఉద్యోగులు EPFO ​​రెండు పథకాల నుంచి వైదొలగడానికి అవకాశం ఉంది. EPF, EPS కింద అటువంటి ఉద్యోగులను నమోదు చేసుకోవడానికి యజమానులకు చట్టపరమైన అధికారం లేదు. EPFO సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీస్ దాని తదుపరి సమావేశంలో ఈ అంశాన్ని చర్చిస్తుందని సమాచారం. బహుశా సమావేశం డిసెంబర్ లేదా జనవరిలో జరగవచ్చు. ఈ సమావేశంలో తుది ఆమోదం రావచ్చు.

కోటి మందికి పైగా ప్రయోజనం..

కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ అంతర్గత అంచనా ప్రకారం.. వేతన పరిమితిని నెలకు రూ.10 వేలకు పెంచడం వల్ల 10 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలకు సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలు తప్పనిసరి అవుతాయని ఒక అధికారి వెల్లడించారు. అనేక మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లోని చాలా మంది తక్కువ లేదా మధ్యస్థ నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులు నెలకు రూ.15 వేల కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు. అందుకే వేతన పరిమితిని పెంచాలని కార్మిక సంఘాలు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. అధిక పరిమితి వారిని EPFOకి అర్హులుగా చేస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు.

ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. యజమానులు, ఉద్యోగులు ఇద్దరూ ప్రతి నెలా ఉద్యోగి జీతంలో 12% వాటా ఇవ్వాలి. అయితే ఉద్యోగి జీతంలో పూర్తి 12% EPF ఖాతాలోకి వెళుతుంది. యజమాని 12% EPF (3.67%), EPS (8.33%) మధ్య విభజిస్తారు. జీత పరిమితి పెరుగుదల అనేది EPF, EPS నిధుల పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తుందని, ఇది పదవీ విరమణ తర్వాత ఉద్యోగులకు పెన్షన్ చెల్లింపులు పెరగడానికి, అధిక వడ్డీ జమ కావడానికి దారితీస్తుందని అధికారులు వెల్లడించారు. EPFO మొత్తం కార్పస్ ప్రస్తుతం సుమారు రూ.26 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. దాని క్రియాశీల సభ్యత్వం దాదాపు 76 మిలియన్లు. EPF జీత పరిమితిని నెలకు రూ.₹15 వేల నుంచి రూ.25 వేలకు పెంచడం అనేది సామాజిక భద్రతా కవరేజీని విస్తరించడానికి అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది భారతదేశంలోని శ్రామిక శక్తిలో ఎక్కువ భాగం దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రత, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను సాధించడంలో సహాయపడుతుందని వారు చెబుతున్నారు. పెరుగుతున్న ఆర్థిక అస్థిరత మధ్య ఇవి మరింత సందర్భోచితంగా మారాయని చెప్పారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick