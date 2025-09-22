EPFO: ఉద్యోగులకు పెద్ద గిఫ్టే.. ఈపీఎఫ్ఓ నుంచి కొత్త అప్డేట్..!
EPFO: మీరు ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తూ EPF కింద రిజిస్టర్ అయి ఉంటే, కొత్త ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. EPFO పాస్బుక్ లైట్ ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇప్పుడు, సభ్యులు లాగిన్ అవ్వకుండానే వారి మొత్తం PF ఖాతా వివరాలను ఒకే క్లిక్తో వీక్షించచ్చు. మీరు మీ PF ఖాతా వివరాలను పోర్టల్ నుండి నేరుగా వీక్షించచ్చు.
గతంలో, మీ PF బ్యాలెన్స్ లేదా లావాదేవీలను తనిఖీ చేయడానికి, మీరు పాస్బుక్ పోర్టల్లోకి విడిగా లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉండేది. అయితే, కొత్త పాస్బుక్ లైట్ ఫీచర్ ఈ సమస్యను తొలగిస్తుంది. మీ ఫోన్లో మీకు సందేశం అందకపోయినా, మీరు ఇప్పుడు మీ PF ఖాతాలో జమ చేసిన మొత్తం గురించి సమాచారాన్ని పాస్బుక్ లైట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయచ్చు.
ఇప్పుడు, ఉద్యోగులు తమ విరాళాలు, ఉపసంహరణలు,మొత్తం బ్యాలెన్స్ గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని సభ్యుల పోర్టల్లో నేరుగా వీక్షించగలరు. కార్మిక , ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా ఒక కార్యక్రమంలో ఈ సేవను ప్రకటించారు. ఈ మెరుగుదల PF సభ్యుల సౌలభ్యాన్ని పెంచడమే కాకుండా ఇప్పటికే ఉన్న పాస్బుక్ పోర్టల్ లోడ్ను కూడా తగ్గిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏమిటంటే, మీరు ఇకపై వివిధ సమాచారం కోసం బహుళ ప్రదేశాలకు వెళ్లవలసిన అవసరం లేదు. మీకు పూర్తి సమాచారం ఒకే చోట ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్షాట్ తీసుకోవడం ద్వారా మీ PF సమాచారాన్ని అన్నింటినీ ఉంచుకోవచ్చు. మీరు వివరాలను త్వరగా శోధించవచ్చు, సమయాన్ని ఆదా చేయవచ్చు. ఇంకా, పాస్వర్డ్లను గుర్తుంచుకోవడంలో ఇబ్బంది కూడా తొలగిపోతుంది.
పాత PF బదిలీ కార్యాలయం అనుబంధ K సర్టిఫికేట్ను సిద్ధం చేస్తుంది కాబట్టి, పాత ఖాతా నుండి కొత్త ఖాతాకు నిధుల సరైన బదిలీని నిర్ధారించడానికి ఇది కొత్త PF కార్యాలయానికి పంపబడుతుంది. ఈ ప్రక్రియ ఇప్పుడు సులభతరం అయింది. ఉద్యోగులు సభ్యుల పోర్టల్ నుండి నేరుగా PDF ఫార్మాట్లో అనుబంధ Kని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బదిలీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడమే కాకుండా ఉద్యోగులకు వారి PF బదిలీ సమాచారంపై మెరుగైన నియంత్రణను ఇస్తుంది.
ఉద్యోగులు ఇప్పుడు వారి పాత ఖాతా నుండి కొత్త ఖాతాకు వారి నిధులు సరిగ్గా బదిలీ చేయబడ్డాయని నిర్ధారించుకోవడానికి వారి PF బదిలీ స్థితిని ఆన్లైన్లో ట్రాక్ చేయవచ్చు. వారు వారి కొత్త PF ఖాతాలోని బ్యాలెన్స్ , సర్వీస్ టైమ్ సరిగ్గా అప్డేట్ లేదో కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు.